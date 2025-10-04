Griglia di partenza MotoGP, GP Indonesia 2025: pole di Bezzecchi, male le Ducati

Il dado è tratto. Marco Bezzecchi ha conquistato la pole position in occasione delle qualifiche valide per il GP di Indonesia, atto numero diciotto del Motomondiale 2025 di MotoGP, in fase di svolgimento questo fine settimana presso il tracciato internazionale di Mandalika.

Nello specifico il centauro in forza all’Aprilia ha segnato il miglior tempo di 1:28.832 staccando di ben 0.398 la Gresini di Fermin Aldeguer e di 0.452 la Trackhouse MotoGP Team di Raul Fernandez. In seconda fila si è invece accomodato Alex Rins (Yamaha), quarto a mezzo secondo precedendo così Pedro Acosta (KTM) e Luca Marini (Honda), rispettivamente quinto e sesto a 0.511 e 0.681.

Dovrà partire dalla terza fila invece il fresco Campione del Mondo Marc Marquez (Ducati), il quale si è dovuto accontentare della nona piazzola con un gap di +0.941 posizionandosi alle spalle della Gresini di Alex Marquez (+0.909) e della Yamaha di Fabio Quartararo (+0.939).

Quarta fila poi per la Prima Pramac Yamaha di Miguel Oliveira (+1.019), per la Pertamina Enduro VR46 Racing Team di Fabio Di Giannantonio (+1.052) e per la Honda di Joan Mir (+1.127). Male infine Francesco Bagnaia, fermatosi in Q1 e costretto a partire dalla posizione numero sedici. Di seguito la griglia completa.

GP INDONESIA MOTOGP: GRIGLIA DI PARTENZA