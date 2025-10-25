MotoGP, Alex Marquez: “Abbiamo fatto un capolavoro, felice per essere secondo dietro a mio fratello”

Soddisfazione e felicità. Sono questi i sentimenti che albergano nell’animo di Alex Marquez, secondo nella Sprint Race di Sepang (Malesia), 20° appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito asiatico il pilota spagnolo della Ducati Gresini ha saputo mettersi alle spalle i problemi delle prove libere, condito da cadute e problemi di assetto.

Pur non essendo così pulito nella guida della sua GP24, l’iberico ha saputo stringere i denti e portarsi a casa una piazza d’onore alle spalle di un redivivo Francesco Bagnaia (Ducati ufficiale) e davanti al compagno di squadra, Fermin Aldeguer. Un risultato che ufficializza l’uno-due in casa Marquez, con l’iride di Marc e la seconda piazza in classifica di Alex.

“Non ho guidato così bene oggi, ero un po’ rigido. Probabilmente, anche le cadute hanno inciso, ma alla fine sono riuscito a ottenere questo risultato e sono molto contento. Marc è a casa, già campione, e oggi io sono vice-campione e per me è una grandissima soddisfazione“, ha commentato a caldo lo spagnolo.

Ai microfoni di Sky Sport ha aggiunto: “È stata una stagione lunga e non facile. Abbiamo fatto un capolavoro, col team ha conquistato non soltanto il secondo posto con me, ma anche il titolo di rookie dell’anno con Fermin. Questo riscontro mi ripaga del lavoro di anni. Ora che sono certo di questo score, domani e nei prossimi GP potrò competere con maggior leggerezza e pensare solo a essere veloce“.