Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint GP Malesia 2025: Bagnaia torna alla vittoria, Bezzecchi rimonta

Francesco Bagnaia si conferma al vertice dopo l’ottima prestazione in qualifica e vince dalla pole position la Sprint del Gran Premio della Malesia 2025, valevole come ventesimo e terzultimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Pecco ha completato un sabato perfetto a Sepang e si candida al ruolo di favorito principale anche in vista della gara domenicale.

Alle spalle del tre volte campione iridato si sono inserite le Ducati Gresini di Alex Marquez e Fermin Aldeguer, per una significativa tripletta della Casa di Borgo Panigale. Quarto posto per la KTM di Pedro Acosta davanti alla Ducati VR46 di Franco Morbidelli e alla Yamaha di Fabio Quartararo, mentre Marco Bezzecchi è risalito dal 14° al 7° posto con l’Aprilia.

Chiudono la zona punti Johann Zarco con la Honda ed Enea Bastianini con la KTM, mentre è solo decimo Fabio Di Giannantonio sulla Ducati VR46. Da segnalare la doppia caduta delle Honda ufficiali guidate da Joan Mir e Luca Marini mentre stavano battagliando nelle zone alte della graduatoria. Di seguito l’ordine d’arrivo della Sprint di Sepang.

ORDINE D’ARRIVO SPRINT GP MALESIA MOTOGP 2025

1 12 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 19’53.725 167.1

2 9 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 19’55.984 166.8 2.259

3 7 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 19’56.863 166.7 3.138

4 6 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 19’58.880 166.4 5.155

5 5 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 20’00.266 166.2 6.541

6 4 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 20’02.193 165.9 8.468

7 3 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 20’03.957 165.7 10.232

8 2 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 20’06.352 165.4 12.627

9 1 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 20’06.699 165.3 12.974

10 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 20’08.240 165.1 14.515

11 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 20’08.649 165.1 14.924

12 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 20’09.119 165.0 15.394

13 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 20’09.186 165.0 15.461

14 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 20’11.326 164.7 17.601

15 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 20’11.446 164.7 17.721

16 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 20’11.973 164.6 18.248

17 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda LCR HONDA 20’16.123 164.0 22.398

18 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 20’16.203 164.0 22.478

19 7 Augusto FERNANDEZ SPA Yamaha Factory Racing Team YAMAHA 20’19.137 163.6 25.412

20 51 Michele PIRRO ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 20’19.799 163.5 26.074

Non classificati

10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 14’05.398 165.2 3 laps

88 Miguel OLIVEIRA POR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 10’08.186 164.0 5 laps

36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 10’41.569 155.5 5 laps