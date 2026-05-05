Tiro a volo
Gabriele Rossetti torna implacabile e vince la tappa di Coppa del Mondo di skeet ad Almaty!
Dopo il podio di Martina Bartolomei tra le donne, arriva la vittoria di Gabriele Rossetti nello skeet individuale maschile nella tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo in corso di svolgimento ad Almaty, in Kazakistan.
In finale l’azzurro si impone di misura, ma stabilisce il nuovo record del mondo con 35/36, battendo il tedesco Sven Korte, secondo a quota 34. Completa il podio il nipponico Shotaro Toguchi, eliminato in terza posizione con lo score di 30/32.
Resta ai piedi del podio il danese Emil Kjeldgaard Petersen, che esce di scena in quarta posizione con 24/28. Dopo 24 piattelli, invece, vengono esclusi il finlandese Eetu Kallioinen, quinto a quota 21, stesso score dell’ucraino Ivan Loik, sesto a causa del peggior risultato nelle qualificazioni.
Dopo 12 piattelli esce di scena l’altro danese Jesper Hansen, settimo a quota 10, medesimo score con il quale si ferma il peruviano Nicolas Pacheco Espinosa, ottavo. Per Rossetti, secondo nelle qualificazioni, si tratta della terza vittoria individuale in carriera in una tappa di Coppa del Mondo, dopo Il Cairo e Doha 2023.