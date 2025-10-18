Seguici su
Tiro a volo

Medagliere Mondiali tiro a volo 2025: Italia seconda dietro gli USA nelle gare olimpiche

42 secondi fa

Silvana Stanco
Silvana Stanco / IPA Sport

L’Italia ha chiuso i Mondiali senior 2025 di tiro a volo, andati in scena ad Atene, in Grecia, per quanto concerne le 5 specialità che saranno olimpiche a Los Angeles 2028, con l’oro di Massimo Fabbrizi ed Alessia Iezzi nel trap misto e l’argento di Silvana Stanco nel trap individuale femminile.

Grazie a questi podi l’Italia è seconda nel medagliere delle specialità olimpiche, al pari della Spagna, preceduta solamente dagli Stati Uniti, che chiudono in testa grazie al doppio successo nello skeet individuale, a cui si aggiunge il bronzo nel trap misto.

Completano il medagliere la Croazia, quarta con un oro, il terzetto al quinto posto formato da Cechia, Messico e San Marino, con un argento, ed il quartetto in ottava posizione formato da Danimarca, India, Polonia e Svezia, con un bronzo.

MEDAGLIERE MONDIALI TIRO A VOLO 2025 (SP. OLIMPICHE)

Pos. Paese O A B T.
1 Stati Uniti 2 0 1 3
2 Italia 1 1 0 2
2 Spagna 1 1 0 2
4 Croazia 1 0 0 1
5 Cechia 0 1 0 1
5 Messico 0 1 0 1
5 San Marino 0 1 0 1
8 Danimarca 0 0 1 1
8 India 0 0 1 1
8 Polonia 0 0 1 1
8 Svezia 0 0 1 1
# Totale 5 5 5 15
