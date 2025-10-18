Tiro a volo
Medagliere Mondiali tiro a volo 2025: Italia seconda dietro gli USA nelle gare olimpiche
L’Italia ha chiuso i Mondiali senior 2025 di tiro a volo, andati in scena ad Atene, in Grecia, per quanto concerne le 5 specialità che saranno olimpiche a Los Angeles 2028, con l’oro di Massimo Fabbrizi ed Alessia Iezzi nel trap misto e l’argento di Silvana Stanco nel trap individuale femminile.
Grazie a questi podi l’Italia è seconda nel medagliere delle specialità olimpiche, al pari della Spagna, preceduta solamente dagli Stati Uniti, che chiudono in testa grazie al doppio successo nello skeet individuale, a cui si aggiunge il bronzo nel trap misto.
Completano il medagliere la Croazia, quarta con un oro, il terzetto al quinto posto formato da Cechia, Messico e San Marino, con un argento, ed il quartetto in ottava posizione formato da Danimarca, India, Polonia e Svezia, con un bronzo.
MEDAGLIERE MONDIALI TIRO A VOLO 2025 (SP. OLIMPICHE)
|Pos.
|Paese
|O
|A
|B
|T.
|1
|Stati Uniti
|2
|0
|1
|3
|2
|Italia
|1
|1
|0
|2
|2
|Spagna
|1
|1
|0
|2
|4
|Croazia
|1
|0
|0
|1
|5
|Cechia
|0
|1
|0
|1
|5
|Messico
|0
|1
|0
|1
|5
|San Marino
|0
|1
|0
|1
|8
|Danimarca
|0
|0
|1
|1
|8
|India
|0
|0
|1
|1
|8
|Polonia
|0
|0
|1
|1
|8
|Svezia
|0
|0
|1
|1
|#
|Totale
|5
|5
|5
|15