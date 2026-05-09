Tiro a volo
Tiro a volo, Massimo Fabbrizi settimo nel trap ad Almaty. Record del mondo per Tolga N Tuncer
Massimo Fabbrizi, che aveva chiuso in testa nelle qualificazioni, si ferma al settimo posto nella finale del trap individuale maschile della seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo: ad Almaty, in Kazakistan, l’azzurro, infatti, esce di scena dopo un terzo di gara.
La vittoria va al turco Tolga N Tuncer, che stabilisce il nuovo record del mondo con 29/30, il quale commette l’unico errore sul bersaglio numero 23, superando di misura lo statunitense Derrick Mein, che si ferma a quota 28, con errore fatale su penultimo piattello. Il precedente primato del mondo era di 27/30.
Gradino più basso del podio per il cinese Qi Ying, che viene eliminato in terza posizione ad una serie dal termine con 23/25, finendo davanti al peruviano Alessandro De Souza Ferreira, il quale si ferma ai piedi del podio con il punteggio di 18/20.
Escono a metà gara l’australiano James Willett, quinto a quota 13/15, e lo slovacco Filip Marinov, sesto con 12/15. Si fermano dopo 10 piattelli, invece, l’azzurro Massimo Fabbrizi, settimo, e l’altro turco Erdogan Akkaya, ottavo, entrambi a quota 8.