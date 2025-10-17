Garanzia Silvana Stanco: argento ai Mondiali nel trap dopo quello alle Olimpiadi

La finale del trap individuale femminile consegna all’Italia il primo argento in una specialità olimpica (il terzo complessivo considerando quelli ottenuti nelle classifiche a squadre di skeet maschile e trap femminile) ai Mondiali senior 2025 di tiro a volo, in corso ad Atene, in Grecia, grazie al secondo posto di Silvana Maria Stanco.

L’azzurra chiude alla piazza d’onore l’ultimo atto e conquista lo stesso metallo vinto lo scorso anno alle Olimpiadi di Parigi 2024: per Stanco si tratta della seconda medaglia individuale iridata dopo il bronzo di Changwon 2018.

Nella consueta finale a sei la prima a salutare la compagnia è la lusitana Ines De Barros, che esce di scena a metà gara chiudendo sesta con lo score di 17/25. Nell’eliminazione successiva, invece, lascia la pedana di tiro l’australiana Laetisha Scanlan, quinta con 23/30.

A seguire, la spagnola Fatima Galvez resta ai piedi del podio, finendo in quarta posizione a quota 28/35. Decise le medagliate, restano da assegnare i gradini del podio: il bronzo va al collo della polacca Sandra Bernal, che viene esclusa a 10 piattelli dal termine con il punteggio di 33/40.

Nel duello finale a spuntarla con merito è l’iberica Mar Molne Magrina, che al termine dei 60 piattelli regolamentari si impone per 46-42 e conquista oro e titolo iridato, relegando l’azzurra Silvana Maria Stanco alla piazza d’onore, che vale comunque una pregevole medaglia d’argento.