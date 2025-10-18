Tiro a volo
IN COPPIA SI VINCE! Alessia Iezzi e Massimo Fabbrizi campioni del mondo nel trap misto! Storico argento per San Marino!
Si chiudono in maniera gloriosa per l’Italia i Mondiali senior 2025 di tiro a volo, andati in scena ad Atene, in Grecia: nella finale del trap a coppie miste Massimo Fabbrizi ed Alessia Iezzi conquistano la medaglia d’oro dopo aver dominato l’atto conclusivo.
Il primo titolo iridato centrato dagli azzurri corrisponde alla quarta medaglia complessiva per l’Italia, dopo gli argenti conquistati nel trap individuale femminile da Silvana Maria Stanco, a cui si aggiungono quelli ottenuti nelle specialità non olimpiche delle classifiche a squadre di skeet maschile e trap femminile.
Nella finale per l’oro Italia 2, con la coppia composta da Massimo Fabbrizi ed Alessia Iezzi, conduce sempre la gara in testa, sfruttando il vantaggio di sparare prima degli avversari per mettere pressione al duo di San Marino, formato da Gian Marco Berti ed Alessandra Perilli, costretto costantemente ad inseguire.
Gli azzurri chiudono la prima serie col minimo vantaggio, sul 9-8, difendendo il margine nella seconda, completata sul 18-17. L’Italia spacca il match nella terza serie, con un parziale di 10-7 che vale il +4 sul 28-24. San Marino recupera un piattello nella quarta tornata, chiusa sul 35-32, ma gli azzurri non sbagliano più e vincono per 45-40.
La medaglia di bronzo, invece, viene conquistata da Stati Uniti 2, con Walton Eller ed Ava-Elizabeth Downs, i quali nella finale di consolazione, dove si registrano score più bassi, superano Egitto 2, con Ahmed Zaher e Maggy Ashmawy, con il punteggio di 39-37.