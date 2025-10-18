Tiro a volo, Massimo Fabbrizi ed Alessia Iezzi approdano in finale nel trap misto ai Mondiali!

Il trap a coppie miste porta in dote all’Italia un’altra medaglia ai Mondiali senior 2025 di tiro a volo, in corso ad Atene, in Grecia, la seconda in una specialità olimpica: il merito è di Massimo Fabbrizi ed Alessia Iezzi, che spareranno per l’oro dopo aver chiuso al comando le qualificazioni.

Arriva così la quarta medaglia complessiva per l’Italia, dopo gli argenti conquistati nel trap individuale femminile da Silvana Maria Stanco, a cui si aggiungono quelli ottenuti nelle specialità non olimpiche delle classifiche a squadre di skeet maschile e trap femminile.

A chiudere in solitaria al comando dopo i 150 piattelli delle qualificazioni (3 serie da 25 per ciascun tiratore) sono proprio gli azzurri di Italia 2, coppia composta da Massimo Fabbrizi ed Alessia Iezzi, i quali chiudono davanti a tutti con lo score complessivo di 145 (73 per Fabbrizi e 72 per Iezzi).

Per conoscere il nome dei rivali degli azzurri nell’ultimo atto è necessario attendere l’esito dello shoot-off, con quattro coppie a quota 144 che si affrontano allo spareggio per il secondo posto: la piazza d’onore va a San Marino di Gian Marco Berti ed Alessandra Perilli, che contenderanno l’oro agli azzurri.

A sparare per il bronzo, invece, saranno Stati Uniti 2 di Walton Eller ed Ava-Elizabeth Downs ed Egitto 2 di Ahmed Zaher e Maggy Ashmawy, mentre viene eliminata Slovacchia 1 di Erik Varga e Zuzana Reha Stefecekova, quinta. Nono posto per Italia 1 di Mauro De Filippis e Silvana Maria Stanco con 142/150.