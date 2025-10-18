Tiro a volo, Italia in trionfo. Fabbrizi: “Gara olimpica, il titolo mondiale è più importante”. Iezzi: “Dura mantenere la calma”

Alessia Iezzi e Massimo Fabbrizi si sono laureati Campioni del Mondo nel trip a coppie miste, imponendosi ad Atene in una specialità olimpica e che sarà dunque presente anche ai Giochi di Los Angeles 2028. Gli azzurri sono stati impeccabili nella finale per l’oro disputata nella capitale, regolando i sammarinesi Gian Marco Berti e Alessandra Perilli con il punteggio di 45-40.

Si tratta del primo titolo conquistato dall’Italia in questa rassegna iridata, dopo gli argenti portati a casa da Silvana Maria Stanco (trap individuale) e dalle squadre di skeet maschile e trap femminile (i team event non sono previsti ai Giochi). Soddisfazione per il 48enne, argento alle Olimpiadi di Londra 2012, e dalla 29enne, chirurgica nelle fasi calde del match decisivo per salire sul gradino più alto del podio.

Massimo Fabbrizi ha espresso il proprio entusiasmo al termine della gara: “Sono sinceramente felice, era una medaglia che mi mancava. Aggiungo un’altra medaglia al mio palmares, sono molto felice. Essendo una specialità olimpica sicuramente il valore del titolo è più importante”.

Alessia Iezzi ha fatto eco al proprio compagno per questa gara: “Eravamo abbastanza tranquilli nel finale. Io ho fatto un triciclo, è stata dura mantenere la calma. Fino a metà è stata una bella sfida“.