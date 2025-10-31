Matteo Arnaldi volta pagina e si separa dopo cinque anni dal coach Alessandro Petrone

Si interrompe dopo cinque anni la collaborazione tra Matteo Arnaldi ed il suo allenatore Alessandro Petrone, al termine di una stagione decisamente negativa che lo ha visto perdere quasi trenta posizioni nel ranking ATP scivolando dal 37° posto di fine 2024 all’attuale 64ma posizione dopo la brutta sconfitta contro il britannico Jacob Fearnley nel primo turno delle qualificazioni del Masters 1000 di Parigi.

Qualche problema fisica di troppo non ha aiutato certo il 24enne ligure, che si è comunque reso protagonista di un doppio acuto sulla terra rossa raggiungendo i quarti di finale a Madrid (con vittoria su Novak Djokovic annessa) e rimontando due set di svantaggio al canadese Felix Auger-Aliassime per superare il primo turno del Roland Garros. Risultati non sufficienti per rimanere in quota nel ranking mondiale e ottenere la convocazione per le Finals di Coppa Davis a Bologna (due anni dopo aver contribuito al trionfo azzurro di Malaga con il successo in finale su Alexei Popyrin).

“Con la fine della nostra quinta stagione insieme, anche la nostra avventura giunge al termine. Siamo partiti dal basso — dai futures e 930 ATP — siamo arrivati in alto: top30 al mondo, i centrali dei Grand Slam, la Coppa Davis. Ma al di là dei numeri e dei tornei, abbiamo condiviso un percorso straordinario: esperienze, emozioni, prime volte, alti e bassi, vittorie e sconfitte.

Tutto questo resterà per sempre, come ricordi indelebili. Sono estremamente orgoglioso di averti accompagnato in questa parte della tua carriera e ti ringrazio per l’impegno, la dedizione, la passione e la professionalità che metti ogni giorno in ciò che fai. Non mi resta che augurare ad entrambi un futuro pieno di successi e soddisfazioni, dentro e fuori dal campo. Sai che farò sempre il tifo per te“, scrive Petrone in un lungo post su Instagram.