Puppo sui problemi fisici di Sinner: “Potrebbero essere due cause. Jannik di gran lunga il migliore in risposta”

Jannik Sinner mette nel mirino il ritorno al n.1 della classifica mondiale e vola ai quarti di finale del Masters 1000 di Parigi 2025 dopo aver sconfitto per 7-5 6-1 l’argentino Francisco Cerundolo. Di questo e di tanto altro si è parlato nel corso dell’ultimo appuntamento di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Guido Monaco e Massimiliano Ambesi.

“Un Sinner che sembra un po’ appannato, stanco. Però ha vinto 8 degli ultimi 9 game con Cerundolo. Si proietta verso i quarti in maniera positiva. Quando si è appoggiato al tabellone pubblicitario, ha fatto un movimento del piede che mi fa pensare abbia una vescica. Qualcuno dice invece che abbia problemi di stomaco“, dichiara Puppo riflettendo sulle condizioni fisiche dell’altoatesino.

Sulla partita in crescendo del n.2 al mondo: “Il rendimento di Sinner è stato a due facce, ma bisogna raccontare anche l’altra…Com’è possibile quello che sta facendo? È a 23 vittorie consecutive indoor, la sua striscia migliore in assoluto è di 26 sul cemento all’aperto. Ha fatto 5 volte il break a Cerundolo su 9 turni di battuta, questo è stordente per l’avversario. Anche se è stanco, resta micidiale“.

Puppo non sembra preoccupato in vista del prossimo match contro lo statunitense Ben Shelton: “Vedo che tanti hanno paura di Shelton, ma io penso che Sinner vada in campo molto tranquillo. L’americano come fa a battere Sinner, onestamente? Cerundolo è più pericoloso in risposta. Poi ovviamente dipenderà da come starà Sinner e da come servirà. Per battere Sinner, l’americano deve sperare in due tie-break. Shelton sinora ha giocato solo sul campo più veloce, non sul Centrale. La partita più pericolosa del torneo, per Sinner, potrebbe essere la semifinale“.

“Shelton, per impensierire Sinner, deve essere nella sua miglior versione. Poi magari sarà più difficile di quanto io pensi, ma il campo è lento. È impossibile che Shelton non sia condizionato dalle sei sconfitte consecutive contro l’azzurro. Sinner è largamente il migliore in risposta nel circuito. Questo contro Shelton aiuta molto. Musetti? Penso che possa liberarsi della tensione se arrivasse la qualificazione matematica alle ATP Finals“, aggiunge il giornalista di Eurosport.

