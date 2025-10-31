Sinner fisicamente al limite: “È evidente che non sono al 100%, ma vedo un fattore positivo”

Dopo aver faticato tanto per aggiudicarsi il primo set 7-5, Jannik Sinner è salito di colpi cominciando a dominare la scena e rifilando un netto 6-1 all’argentino Francisco Cerundolo per chiudere i conti e approdare ai quarti di finale del Masters 1000 di Parigi 2025. Una prestazione sicuramente positiva per il numero 2 al mondo, considerando le difficoltà fisiche evidenziate soprattutto nelle battute iniziali dell’incontro.

“Sono stato in vantaggio due volte di un break nel primo set, ma non sono riuscito a sfruttare l’occasione. Mi sono messo in una posizione scomoda. Sono contento di come ho gestito la partita. Mi sentivo molto meglio“, le prime dichiarazioni a caldo del fuoriclasse azzurro dopo la 23ma vittoria consecutiva a livello indoor tra circuito ATP e Coppa Davis.

Sinner troverà ai quarti il temibile statunitense Ben Shelton: “Spero che questo mi dia la fiducia per iniziare bene domani (oggi, ndr). Ogni partita è diversa. Vedremo cosa succede. Spero di recuperare fisicamente, questa è la mia priorità. Vedremo. In ogni caso oggi è stata una grande partita ed un’ottima prestazione da parte mia. Domani mi aspetta un avversario molto forte. Dovrò giocare al 100%. Spero di riuscirci, ci aspettiamo tutti una grande partita“.

Il 24enne pusterese ammette di non essere nelle migliori condizioni possibili dopo il tour de force a Vienna e le prime partite parigine: “Sto cercando di gestirla al meglio, ma è chiaro che non sono al 100%. Vedremo. Sento che oggi è stata un match meno fisico, il che è positivo per me. Sono contento di aver vinto in due set, in meno di un’ora e mezza. Dormirò benissimo stanotte“.