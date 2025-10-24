Taekwondo, Giada Al Halwani vince due match ai Mondiali e poi si ferma agli ottavi

Si interrompe con qualche rimpianto agli ottavi di finale il cammino di Giada Al Halwani nella categoria -57 kg ai Campionati Mondiali 2025 di taekwondo, che si sono aperti ufficialmente quest’oggi a Wuxi (Cina). Sfuma dunque la prima medaglia mondiale senior della carriera per l’azzurra, che nelle precedenti due apparizioni iridate non era mai arrivata tra le migliori otto.

La 23enne nativa di Senigallia aveva cominciato bene il percorso odierno nelle eliminatorie, sconfiggendo al primo turno la dominicana Andrialis Ramona Bonilla Cruz (4-2, 3-2) e ai sedicesimi l’indonesiana Silvana Lamanda (4-2, 4-3) sempre in due riprese. Agli ottavi si è trovata di fronte poi la greca Fani Tzeli, che in precedenza aveva battuto a sorpresa ed in maniera abbastanza netta la quotata canadese Skylar Park.

Al Halwani, bronzo europeo a Manchester 2022, si è aggiudicata il primo round in rimonta per 7-6 grazie ad un incredibile calcio in rotazione alla testa (da cinque punti) quasi allo scadere. A conti fatti la seconda frazione è stata decisiva, con Tzeli che l’ha spuntata per un’incollatura (4-3) imponendosi poi per 7-0 nella terza e ultima ripresa.