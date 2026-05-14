Taekwondo, altra gioia in arrivo agli Europei. Crivello accede in semifinale e prenota la medaglia!

Certezza Italia ai Campionati Europei 2026 di taekwondo, rassegna in fase di svolgimento sulla pedana del BMW Park di Monaco di Baviera, in Germania. Anche nell’ultimo giorno di competizioni la compagine tricolore si è infatti assicurata una medaglia. A riuscire nell’intento è stato il nostro Gaetano Crivello, in lizza nella categoria -53 kg maschile, il quale ha appena staccato il pass per la semifinale dopo una mattinata di altissimo profilo.

Il cammino dell’azzurro è cominciato con la brillante vittoria dei sedicesimi di finale, dove ha arginato il cipriota Antreas Spyrou per 2-0 (15-6, 16-1). Successivamente, agli ottavi, il nostro portacolori si è liberato del padrone di casa Christos Rafail Nitsas, battendolo per 2-0 (25-12, 18-12). Giunto ai quarti, Crivello si è quindi ritrovato al cospetto del georgiano Vitali Geldaze, vincendo la disputa per 2-1, accedendo così al penultimo atto ed entrando in zona medaglia.

Ha sfiorato la semifinale anche Lucrezia Maloberti, impegnata nella categoria -49 kg femminile. L’azzurra aveva cominciato la sua giornata battendo nettamente Zahro Mirzaee per 2-0 (15-0, 20-5), per poi superare agli ottavi di finale la teutonica Supharada Atesli, sempre con il risultato di 2-0 (14-13, 13-0) battagliando colpo su colpo nel primo round e dominando nel secondo. Poi, ai quarti, è arrivato invece lo stop contro la croata Andrea Bokan, passata al termine di un combattimento con pochi calci validi, terminato comunque per 0-2 (0-0, 1-1).

Si è fermato agli ottavi infine Angelo Mangione, abile ad imporsi al primo turno sull’armeno Armen Danielyan per 2-0 (23-8, 20-5) salvo cedere il passo al rivale della Croazia Marko Gublic, il quale ha avuto la meglio per 1-2 (10-15, 12-9, 29-31).