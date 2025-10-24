Taekwondo, Mattia Molin eliminato agli ottavi da Mavlonov tra i pesi massimi ai Mondiali

Debutto positivo ma niente exploit da medaglia per Mattia Molin ai Campionati Mondiali 2025 di taekwondo, evento clou della stagione in corso di svolgimento a Wuxi (Cina). La prima giornata della manifestazione si chiude senza podi dunque per l’Italia, dopo l’eliminazione agli ottavi di entrambi gli atleti impegnati oggi in pedana tra la -57 kg femminile (Giada Al Halwani) ed i pesi massimi maschili.

Molin, all’esordio assoluto in un Mondiale Senior dopo l’argento europeo juniores del 2024 a Sarajevo, ha comunque ben figurato anche sul palcoscenico iridato a cospetto dei migliori interpreti globali della categoria +87 kg. Il diciannovenne veneto si è tolto la soddisfazione di battere in rimonta al primo turno il forte bielorusso Artsiom Plonis con i parziali di 0-9, 4-4 e 5-5 al termine di un match da brividi.

Agli ottavi il giovane talento italiano classe 2005 si è poi dovuto arrendere al formidabile uzbeko Marat Mavlonov, terza testa di serie del tabellone e argento in estate alle Universiadi, che ha avuto la meglio in due round con il punteggio di 5-2 e 7-5 venendo messo pressione fino allo scadere dal nostro portacolori ma gestendo abbastanza bene il vantaggio.