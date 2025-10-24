Taekwondo, Brasile e Corea del Sud si aggiudicano i primi titoli ai Mondiali 2025

Va ufficialmente in archivio la giornata d’apertura dei Campionati Mondiali 2025 di taekwondo, evento clou della stagione in corso di svolgimento a Wuxi (Cina). Quest’oggi sono andate in scena le categorie di peso -57 kg donne e +87 kg uomini, assegnando i primi due titoli iridati senior del nuovo quadriennio olimpico verso i Giochi di Los Angeles 2028.

Vittoria non così scontata nella -57 kg per la brasiliana Maria Clara Pacheco, accreditata della prima testa di serie in qualità di leader del ranking mondiale ma fuori dal podio un anno fa alle Olimpiadi di Parigi, che ha centrato la seconda medaglia iridata della carriera migliorando il bronzo di Baku 2023 e trionfando con merito dopo aver battuto tra semifinale e finale due stelle della categorie come la cinese Luo Zongshi (oro mondiale 2022) e la formidabile sud coreana campionessa olimpica in carica Kim Yu-jin senza perdere neanche un round. Sul podio in terza posizione anche la giordana Fadia Khirfan.

Il primo oro della Corea del Sud a Wuxi è arrivato poi nei pesi massimi maschili grazie a Kang Sang-hyun, che si conferma dunque sul gradino più alto del podio per la seconda edizione di fila dei Mondiali dopo il successo di due anni fa a Baku nella -87 kg. Battuto in rimonta in finale il russo Rafail Aiukaev, argento, mentre si sono spartiti i due bronzi in palio lo statunitense Jonathan Healy ed il britannico vice-campione olimpico in carica Caden Cunningham.