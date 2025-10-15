LIVE Roma-Barcellona, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: sfida da brividi contro le spagnole

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Roma – Barcellona di Champions League di calcio femminile, partita valida per la seconda giornata della maggiore competizione per club europea.

Le italiane si presentano al secondo incontro di Champions League forti della vittoria in campionato contro il Milan per 1-2 in trasferta. Tuttavia, di fronte, trovano una delle squadre migliori e che esprime tanta qualità e solidità. L’11 di Pere Romeu, infatti, oltre ad essere primo con 3 punti e ben 7 gol fatti (solo uno subito contro il Bayern Monaco), è anche la vice campione della coppa europea. L’anno scorso infatti il Barcellona perse in finale contro l’Arsenal (che in quell’occasione portò a casa il 2° titolo nella massima competizione del Vecchio Continente).

Lavoro duro dunque per mister Rossettini che deve cercare di schierare la formazione migliore possibile per tentare di frenare l’inarrestabile Aitana Bonmatì, vincitrice delle ultime 3 edizioni del Pallone d’Oro. Spazio, allora, per Alice Corelli e Manuela Giugliano, protagoniste delle due reti che hanno permesso alla Roma di battere il Milan in Serie A e di prendersi la vetta della classifica a 6 punti (punteggio pieno) con 6 gol fatti e uno solo subito.

