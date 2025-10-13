Calcio femminile, le migliori italiane della seconda giornata di Serie A: Giugliano-Corelli premiata ditta, saracinesca Giraldi

Non sono mancate sorprese e spettacolo nel secondo turno valido per la Serie A 2025-2026 di calcio femminile. Lo scorso weekend abbiamo assistito alla sconfitta, non poco clamorosa, della Juventus, caduta in casa contro il Como. Show invece tra Fiorentina ed Inter, due squadre che si sono divise la posta regalando al pubblico un pirotecnico 2-2. Sorridono invece sia la Lazio che la Roma, le quali hanno arginato rispettivamente Genoa e Milan, così come il Napoli, a punteggio pieno dopo aver espugnato il campo della Ternana. Ma quali sono state le migliori giocatrice italiane che più si sono distinte? Scopriamolo attingendo anche ad alcuni dati forniti dalle statistiche OPTA per FIGC.

LE MIGLIORI ITALIANE DELL SECONDA GIORNATA DI SERIE A 2025-2026

MANUELA GIUGLIANO (ROMA) – C’è lei dietro la grande rimonta delle giallorosse contro il Milan. Un goal ed un assist per il pilastro della squadra capitolina, sempre determinante.

ALICE CORELLI (ROMA) – Altra pedina fondamentale dell’attacco studiato da mister Luca Rossettini. Preziosa, generosa, decisiva.

IRENE SANTI (INTER) – Non può non esserci lei nella lista delle migliori italiane, considerato il grandissimo pareggio strappato al novantesimo che ha consentito alle nerazzurre di salvare due punti in classifica

ASTRID GIRALDI (COMO) – Una delle grandi protagoniste della vittoria delle comasche contro la Juventus. Puntuale e precisa, alza il muro quando serve, tenendo la porta inviolata. Un portiere sempre più in confidenza.

MARIKA MASSIMINO (TERNANA) – Probabilmente la giocatrice simbolo della formazione umbra, artefice di una sfida affrontata alla pari, persa sfoggiando un grande cuore. Il suo goal, siglato nei minuti finali, ha portato il parziale sul 3-4, mettendo non poca pressione alle avversarie.

CHIARA BECCARI (JUVENTUS) – Senza mezzi termini, la più brillante tra le bianconere nella prestazione opaca rimediata contro il Como. Buone manovre, alcune molto fluide. Trova un palo sfortunato. Sta crescendo.

ELEONORA GOLDONI (LAZIO) – La sua rete nel bel match giocato contro il Genoa è da attaccante vero. La biancoceleste ha infatti saputo capitalizzare una vera e propria magia firmata da Le Bihan, battendo a rete il tiro del 2-0. Cinica e concreta.