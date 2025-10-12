Calcio femminile, Roma e Napoli a punteggio pieno dopo il 2° turno di Serie A

Andata in archivio il secondo turno del campionato di calcio femminile di Serie A 2025-2026. Tre le sfide odierne a completamento della giornata e vittorie significative di Roma e Napoli. Le giallorosse si sono imposte in rimonta sul campo del Milan (1-2) in un match che a un certo punto sembrava perso.

Le rossonere si erano portate in vantaggio grazie alla splendida marcatura dell’olandese Kay-Lee De Sanders: una girata di destro al volo della giocatrice olandese con la palla che si è andata a insaccare sotto al sette al 76′. È stata Manuela Giugliano a cambiare lo spartito.

La regista giallorossa ci ha messo lo zampino sul gol del pareggio: da una sua rifinitura è arrivato l’1-1 firmato dalla puntuale Alice Corelli all’83’. Al 90+1′ i ruoli si sono invertiti: Corelli nelle vesti di assist-woman e Giugliano a realizzare con destro a pelo d’erba che non ha dato scampo a Laura Giuliani. Tre punti d’oro per la formazione Luca Rossettini salita a quota 6 punti, approfittando dello scivolone della Juventus contro il Como.

Ben più convulsa la sfida allo stadio “Moreno Gubbiotti”, dove le partenopee hanno espugnato il campo della Ternana (4-3). Una partita che, dopo la prima frazione di gioco, si era messa piuttosto bene per le vesuviane. Sono state le neroverdi le prime a sbloccare il risultato al 3′ con Lucia Pastrenge. Le ospiti hanno ribaltato il punteggio grazie alle realizzazioni della danese Cecilie Floe Nielsen al 19′, dell’americana Natalie Rose Muth al 44′ e dell’altra statunitense Cameron Brooks al 45+3′. A inizio ripresa il Napoli ha portato a quattro le realizzazioni grazie alla polacca Kinga Kozak al 53′. Le padrone di casa hanno avuto una reazione: Valeria Pirone ha trasformato un calcio di rigore al 64′ e Marika Massimino ha accorciato ulteriormente le distanze al 94′. Alla fine della fiera, il Napoli è riuscito a spuntarla, salendo a quota 6 punti in classifica generale.

A conclusione del turno, allo stadio “Il Noce”, il Parma ha sconfitto 2-1 il Sassuolo. Neroverdi per prime in vantaggio con Sara Caiazzo al 43′. Le due ducali sono andate a segno nella ripresa con Giada Pondini al 57′ e l’inglese Danielle Cox al 90+1′. Compagine emiliana che ha portato a casa i primi tre punti della stagione.