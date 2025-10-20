Come cambia l’Italia in Coppa Davis senza Sinner: il jolly Berrettini, la maturità di Musetti e gli specialisti in doppio

Filippo Volandri dovrà fare a meno di Jannik Sinner nelle Finali di Coppa Davis 2025, in programma a Bologna a metà novembre, e nell’elenco provvisorio dei 5 giocatori prescelti (fino a 3 nomi potranno essere modificati) ha deciso di convocare tre singolaristi, Musetti, Cobolli e Berrettini, e la collaudata coppia Bolelli/Vavassori in doppio.

In ordine di ranking Matteo Berrettini sarebbe il numero azzurro 3 in singolare, molto dipenderà da quale sarà la sua condizione tra un mese, ma già in passato tante volte il romano è stato fondamentale per la causa azzurra dentro e fuori dal campo, quindi potrà essere il valore aggiunto per l’Italia in assenza di Sinner.

Lorenzo Musetti, che a Bologna sarà il numero 1 azzurro in singolare, è reduce da una stagione finalmente continua, che lo sta portando a lottare per la qualificazione alle ATP Finals, e dovrà garantire quella solidità necessaria all’Italia, per far giocare con tranquillità il numero 2.

Flavio Cobolli dovrà essere in grado di rispondere presente nel caso in cui fosse chiamato in causa come numero 2 della formazione azzurra, e sarebbe fondamentale portare il primo punto nei tie all’Italia per mettere in discesa il compito dei compagni di casacca.

In caso di necessità ecco pronto il collaudato doppio Simone Bolelli/Andrea Vavassori: gli azzurri sono in corsa per l’accesso alle ATP Finals per il secondo anno consecutivo e questa volta, vista l’assenza di Sinner, saranno certamente chiamati in causa in caso di incontro decisivo per il passaggio del turno in Coppa Davis.