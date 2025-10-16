Matteo Berrettini: manca ancora qualcosa. Il quotato Humbert ferma la corsa dell’azzurro a Stoccolma

Non ci sarà un derby azzurro nei quarti di finale dell’ATP 250 di Stoccolma. Ad affrontare Lorenzo Sonego sarà infatti Ugo Humbert, che ha sconfitto in due set Matteo Berrettini con il punteggio di 7-6 6-3 in un’ora e trentadue minuti di gioco. Il francese ha ottenuto così la prima vittoria della carriera contro il romano, che sta cercando di trovare la miglior condizione e ha sicuramente bisogno di giocare più partite possibili anche in vista di una possibile convocazione in Coppa Davis.

Berrettini ha chiuso con nove ace, vincendo il 76% dei punti quando ha servito la prima. Purtroppo il romano ha concesso due palle break e Humbert le ha sfruttate subito. Il francese non ha invece lasciato occasioni al romano, vincendo l’80% dei punti con la prima ed il 68% con la seconda.

Nel primo set domina il servizio. Si prosegue seguendo l’andamento dei turni in battuta, con i due tennisti che non rischiano davvero mai e non concedo una palla break all’avversario. Il finale già scritto è quello del tie-break, con il francese che scappa sul 4-1, ma con Berrettini che riesce a riagguantare la parità. Purtroppo è decisivo un errore di dritto in uscita dal servizio per l’azzurro, con Humbert che ottiene un nuovo mini-break e questa volta chiude sul 7-5.

La delusione per aver perso il primo set si fa sentire subito in apertura di secondo per Berrettini. L’azzurro si trova sotto 15-40 e concede due palle break. Basta la prima al transalpino che conclude con lo schiaffo al volo di rovescio. Il francese non lascia spazio all’azzurro e continua a non offrire palle break all’azzurro. Alla fine nel nono game Berrettini si trova ad affrontare un match point e ancora è il dritto a tradire il romano. Humbert chiude 6-3 e sarà lui ad affrontare Lorenzo Sonego nei quarti.