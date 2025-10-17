Tiro a volo: Stanco conquista la finale ai Mondiali! Le azzurre del trap femminile argento nella gara a squadre

Missione compiuta. Silvana Stanco ha conquistato la finale nella specialità trap femminile ai Campionati Mondiali 2025 di tiro a volo, rassegna in fase di svolgimento sulla pedana di Atene. Grande reazione quella dell’azzurra che, dopo un primo giorno di qualifiche molto contratto, ha risalito la china nel day-2 centrando poi oggi un posto per l’ultimo atto negli ultimi venticinque piattelli appena conclusi.

Nello specifico la nostra portacolori ha eseguito un’ultima serie senza alcun errore, chiudendo i giochi davanti a tute con 121/125, parziale condiviso con l’iberica Mar Molne Magrina, ieri in testa in solitaria ma oggi oggi artefice di una sbavatura. A quota 120/125 spiccano invece la portoghese Ines De Barros e la polacca Sandra Berna. Segue l’altra spagnola Fatima Galvez, quinta a 119/125. 118/125 infine per l’australiana Laetisha Scanlani, per l’egiziana Maggy Ashmawy e la slovacca Zuzana Rehak Stefecekova. Tutti i profili citati, fatta eccezione per Galvez, dovranno comunque disputare gli shoot-off, chi per decidere la posizione in pedana, chi per giocarsi l’ingresso in finale.

Da menzionare poi quanto fatto da Alessia Iezzi, la quale si è accomodata al diciottesimo posto con 114/125 mancando tre piattelli nell’ultima tranche. In risalita Valentina Panza, ventitreesima con 111/125 con un buona ultima sessione caratterizzata da un solo colpo andato a vuoto.

L’Italia, fatto non banale, ha inoltre conquistato una splendida medaglia d’argento nella prova a squadre: la premiata ditta Stanco-Iezzi-Panza ha mandato a referto complessivamente 346 colpi, cedendo il passo solo alla Spagna di Molne Magrina/Galvez/Martinez, oro con 355. Sul gradino più basso l’Australia di Scanlan/Smith/ Dean con 343. In mattinata si svolgeranno gli spareggi, mentre l’appuntamento con la finale a sei è previsto per le 14:00 italiane.