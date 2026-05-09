Tiro a volo: Massimo Fabbrizi conquista da leader la finale del trap maschile ad Almaty

Massimo Fabbrizi sale in cattedra anche nel secondo giorno di qualificazione e conquista da primo della classe il pass per l’ultimo atto del trap maschile sulla pedana di Almaty, città del Kazakistan teatro in questi giorni della Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo.

L’azzurro, già al vertice dopo i primi 75 piattelli, ha mancato complessivamente un solo colpo in una delle ultime due serie, precisamente la quinta, portando il suo contingente a quota 124/125, percorso speculare a quello dell’australiano James Willet, superato per continuità. Al terzo posto si è piazzato invece il peruviano Alessandro De Souza Ferreira, il quale ha messo a referto un totale di 123/125, precedendo lo slovacco Filip Marinov e il cinese Qi Ying, rispettivamente quinto e sesto con 122/125.

Dentro, sempre con un ruolino di marcia da 122/125, anche lo statunitense Derrick Mein ed il turco Tolga N Turcer, settimo davanti al connazionale Erdogan Akaya, ottavo ed ultimo qualificato con 121/125. Più indietro gli altri rappresentanti della compagine italiana: Mauro De Filippis si è infatti dovuto accontentare della quindicesima piazza con 119/125, risultato maturato per via di due serie in cui ha mancato due piattelli per tranche, mentre Riccardo Mirabile, in gara solo per il ranking, si è accomodato al diciottesimo poto con 118/125. Non ha inciso il super veterano Giovanni Pellielo, quarantaquattresimo con 115/125. La Finale si svolgerà alle ore 14:00 italiane.