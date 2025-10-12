Tiro a volo
Tiro a volo, Gabriele Rossetti eliminato allo shoot-off nello skeet ai Mondiali. Italia d’argento a squadre
L’Italia conquista la medaglia d’argento nello skeet a squadre maschili ai Mondiali senior 2025 di tiro a volo, ed è l’unica buona notizia in chiave azzurra, dato che a livello individuale nessuno dei tre tiratori del Bel Paese al via riesce a staccare il pass per la finale.
Approdano in finale lo statunitense Vincent Hancock, primo con 124, l’egiziano Azmy Mehelba, il ceco Daniel Korcak ed il danese Emil Kjeldgaard Petersen, tutti a quota 123 e poi rispettivamente secondo, terzo e quarto al termine di uno shoot-off lungo 14 piattelli.
Serve uno spareggio tra undici tiratori a quota 122, durato 24 piattelli, invece, per definire gli ultimi due finalisti: il quinto posto va all’ucraino Mikola Milchev, mentre il sesto è del ceco Jakub Tomecek. Si ferma allo shoot-off, infine, il migliore degli azzurri, Gabriele Rossetti, che sbaglia il sesto colpo nello spareggio ed è 12°.
Più indietro Erik Pittini, 16° con 121, e Valerio Palmucci, 27° con 120: l’Italia chiude a quota 363/375 nella classifica a squadre e conquista la medaglia d’argento, alle spalle degli Stati Uniti, d’oro con 365. La Grecia beffa in volata Francia e Cechia e conquista il bronzo: le 3 squadre chiudono a 361, ma gli ellenici fanno meglio nell’ultima serie e sono terzi davanti a transalpini e cechi.
