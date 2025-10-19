Seguici su
LEGGI OA SPORT e AZZURRA SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Hockey ghiaccio

Hockey ghiaccio, Valpusteria vince ancora e vede la vetta della classifica di ICE League

Pubblicato

6 secondi fa

il

Per approfondire:
Valpusteria hockey
Valpusteria hockey ©Foppa Iwan - HC Pustertal

Cinque match in programma nella serata di ICE Hockey League 2025-2026. Per quanto riguarda le squadre italiane era impegnata Valpusteria che ha vinto facilmente in casa contro Lienz.

Valpusteria ha messo subito le cose in chiaro contro i Black Wings Lienz, passando a condurre con la rete di Bowbly dopo 9:02, quindi raddoppio immediato dello stesso Bowbly al 18:31. Gli austriaci reagiscono nel terzo periodo accorciando le distanze con Collins al 58:36 ma, appena 13 secondi dopo, l’onnipresente Bowbly segna il 3-1 che chiude i conti. A 17 secondi dalla fine del match poker dello statunitense per il 4-1 definitivo.

Negli altri incontri:

  • Red Bull Salisburgo-Innsbruck 4-2
  • Vorarlberg-Olimpia Lubiana 1-4
  • Villach-Ferencvaros 5-4 dopo overtime
  • Graz-Klagenfurt 2-3 dopo overtime

CLASSIFICA ICE HOCKEY LEAGUE 2025-2026

1 Olimpija Ljubljana 12 6 2 3 1 62 34 28 25
2 HC Falkensteiner Pustertal Wölfe 11 7 2 1 1 38 23 15 24
3 HCB Südtirol Alperia 10 7 3 0 0 36 21 15 21
4 EC iDM Wärmepumpen VSV 12 6 4 1 1 43 40 3 21
5 EC Red Bull Salzburg 12 5 3 2 2 34 28 6 21
6 Moser Medical Graz99ers 11 5 1 1 4 40 27 13 21
7 EC-KAC 10 5 3 2 0 29 24 5 19
8 FTC-Telekom 11 4 4 1 2 33 31 2 16
9 Hydro Fehervar AV 19 11 4 5 1 1 23 35 -12 15
10 Vienna Capitals 11 3 5 1 2 31 40 -9 13
11 HC TIWAG Innsbruck – Die Haie 11 1 7 2 1 28 53 -25 8
12 Pioneers Vorarlberg 12 2 9 0 1 21 49 -28 7
13 Steinbach Black Wings Linz 10 1 8 1 0 28 41 -13 5
Argomenti correlati:
Pubblicità