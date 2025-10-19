Hockey ghiaccio
Hockey ghiaccio, Valpusteria vince ancora e vede la vetta della classifica di ICE League
Cinque match in programma nella serata di ICE Hockey League 2025-2026. Per quanto riguarda le squadre italiane era impegnata Valpusteria che ha vinto facilmente in casa contro Lienz.
Valpusteria ha messo subito le cose in chiaro contro i Black Wings Lienz, passando a condurre con la rete di Bowbly dopo 9:02, quindi raddoppio immediato dello stesso Bowbly al 18:31. Gli austriaci reagiscono nel terzo periodo accorciando le distanze con Collins al 58:36 ma, appena 13 secondi dopo, l’onnipresente Bowbly segna il 3-1 che chiude i conti. A 17 secondi dalla fine del match poker dello statunitense per il 4-1 definitivo.
Negli altri incontri:
- Red Bull Salisburgo-Innsbruck 4-2
- Vorarlberg-Olimpia Lubiana 1-4
- Villach-Ferencvaros 5-4 dopo overtime
- Graz-Klagenfurt 2-3 dopo overtime
CLASSIFICA ICE HOCKEY LEAGUE 2025-2026
|1
|Olimpija Ljubljana
|12
|6
|2
|3
|1
|62
|34
|28
|25
|2
|HC Falkensteiner Pustertal Wölfe
|11
|7
|2
|1
|1
|38
|23
|15
|24
|3
|HCB Südtirol Alperia
|10
|7
|3
|0
|0
|36
|21
|15
|21
|4
|EC iDM Wärmepumpen VSV
|12
|6
|4
|1
|1
|43
|40
|3
|21
|5
|EC Red Bull Salzburg
|12
|5
|3
|2
|2
|34
|28
|6
|21
|6
|Moser Medical Graz99ers
|11
|5
|1
|1
|4
|40
|27
|13
|21
|7
|EC-KAC
|10
|5
|3
|2
|0
|29
|24
|5
|19
|8
|FTC-Telekom
|11
|4
|4
|1
|2
|33
|31
|2
|16
|9
|Hydro Fehervar AV 19
|11
|4
|5
|1
|1
|23
|35
|-12
|15
|10
|Vienna Capitals
|11
|3
|5
|1
|2
|31
|40
|-9
|13
|11
|HC TIWAG Innsbruck – Die Haie
|11
|1
|7
|2
|1
|28
|53
|-25
|8
|12
|Pioneers Vorarlberg
|12
|2
|9
|0
|1
|21
|49
|-28
|7
|13
|Steinbach Black Wings Linz
|10
|1
|8
|1
|0
|28
|41
|-13
|5