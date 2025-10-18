Seguici su
Hockey ghiaccioSport Invernali

Hockey ghiaccio: Bolzano batte il Fehervar AV19 nel sabato di ICE League

10 secondi fa

Bolzano/EC-KAC/Florian Pessentheiner

Bolzano rialza la testa nel Campionato ICE League 2025-2026 di hockey su ghiaccio. Dopo due sconfitte consecutive non sbagliano le foxes, battendo per 3-0 il Fehervar AV19 tra le mura amiche salendo così a quota 21 punti in classifica, una lunghezza in meno rispetto alla vetta occupata al momento dell’HK Olimpija. 

Partita molto particolare quella affrontata dalla squadra altoatesina. Il tabellino è rimasto infatti bloccato per ben due periodi, salvo poi rompere gli argini soltanto all 5:36 dell’ultimo atto grazie alla bordata di Miglioranzi, coadiuvato da Bradley e Pollock. 

Poi, poco, dopo lo stesso Bradley, stavolta spinto da Brunner ha disegnato la trama perfetta per mandare a rete Pollock che, all’8:57 firma il raddoppio, preludio del tris calato da Schenider all’11:24, assistito da Gazley e Gersisch. 

L’ICE League tornerà domani, domenica 19 ottobre, con la sfida tra Valpusteria e il Black Wings Linz. 

ICE LEAGUE 2025-2026 HOCKEY SU GHIACCIO: CLASSIFICA AGGIORNATA

Team GP W L OTW OTL GF GA GD PTS
1 Olimpija Ljubljana 11 5 2 3 1 58 33 25 22
2 HCB Südtirol Alperia 10 7 3 0 0 36 21 15 21
3 HC Falkensteiner Pustertal Wölfe 10 6 2 1 1 34 22 12 21
4 Moser Medical Graz99ers 10 5 1 1 3 38 24 14 20
5 EC iDM Wärmepumpen VSV 11 6 4 0 1 38 36 2 19
6 EC Red Bull Salzburg 11 4 3 2 2 30 26 4 18
7 EC-KAC 9 5 3 1 0 26 22 4 17
8 FTC-Telekom 10 4 4 1 1 29 26 3 15
9 Hydro Fehervar AV 19 11 4 5 1 1 23 35 -12 15
10 Vienna Capitals 11 3 5 1 2 31 40 -9 13
11 HC TIWAG Innsbruck – Die Haie 10 1 6 2 1 26 49 -23 8
12 Pioneers Vorarlberg 11 2 8 0 1 20 45 -25 7
13 Steinbach Black Wings Linz 9 1 7 1 0 27 37 -10 5
