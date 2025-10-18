Hockey ghiaccio
Hockey ghiaccio: Renon vince ancora nel sabato di Alps League 2025-2026, Gherdeina cade
Prosegue l’ottimo momento di Renon. La squadra italiana ha inanellato la terza vittoria consecutiva nel sabato dedicato al Campionato Alps League 2025-2026 di hockey su ghiaccio, sconfiggendo nel derby Merano con il risultato di 3-2.
Prestazione significativa per i Buam, ritrovatisi sotto per 0-2 fino al secondo periodo, salvo poi cominciare la rimonta orchestrata prima da Ohler (11:30 della seconda frazione in una situazione di power-play) e poi nell’ultimo atto da Welychka (15:04) e, infine, da Madsen (17:52).
Si ferma invece ancora Gherdeina, caduta in casa dello Jesenice per 5-1 ed ancora ferma a quota 16 punti dopo uno splendido inizio di stagione, oltre che Vipiteno, costretta a cedere il passo tra le mura amiche al Salzburg 2 per 1-4. Da segnalare inoltre la sconfitta di Asiago contro il KHL Sisak (4-5) e la beffa rimediata da Cortina che si è arresa per 3-2 al cospetto del Kitzbuhel con due reti subite solo nel finale.
L’Alps League tornerà il prossimo 23 ottobre. Di seguito la classifica aggiornata.
ALPS LEAGUE 2025-2026 HOCKEY SU GHIACCIO: CLASSIFICA AGGIORNATA
|Team
|GP
|GD
|PTS
|1
|SIS
|9
|+18
|21
|2
|RBJ
|10
|+14
|20
|3
|RIT
|11
|+6
|19
|4
|KEC
|10
|+11
|18
|5
|GHE
|10
|-4
|16
|6
|EKZ
|8
|-2
|14
|7
|JES
|10
|+2
|13
|8
|ECB
|8
|-6
|12
|9
|WSV
|7
|+3
|11
|10
|HCA
|9
|-6
|11
|11
|HCM
|9
|-10
|11
|12
|SGC
|10
|-6
|10
|13
|HCU
|9
|-20
|4