Hockey ghiaccio, nella serata di Alps League vince Renon, cadono Cortina e Cavaliers
Si apre una nuova settimana della stagione regolare della Alps Hockey League 2025-2026. Quattro incontri in programma con altrettante squadre italiane impegnate, due delle quali in un derby importante. Andiamo a vedere come sono andate le cose.
JESENICE-UNTERLAND CAVALIERS 7-4
Galimberti illude al 4:04 poi 4 reti in fila per Jesenice che scappa e non si fa più riprendere. Nel finale vanno a segno Potsionok e Pichler, ma Jesenice risponde colpo su colpo andando a segno 7 volte.
ZELLER EISBAREN-SGC CORTINA 3-1
Austriaci avanti con Coffman dopo 5:49, quindi raddoppio con Sintschnig al 17:16, quindi 3-0 con Jennes al 44:16. Nel finale accorcia Kalajanniska al 51:35 ma è ormai troppo tardi.
RITTNER BUAM-GHERDEINA 5-1
I padroni di casa passano a condurre con Welycka al 5:29 quindi raddoppiano con Fink al 10:35. Che resina accorcia con Schiavone al 26:40 ma a questo punto Renon cambia marcia e va a segno con la tripletta di Felicetti per il 5-1.
Nell’altro incontro: Red Bull Salisburgo II-Kitzbuehel 2-1.