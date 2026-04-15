NBA 2026, i risultati della notte (15 Aprile). Charlotte elimina Miami, Portland espugna Phoenix

La prima serata dei Play-In NBA ha regalato spettacolo con due partite in cui è successo veramente di tutto. Ad aprire il programma è stata l’incredibile sfida tra Charlotte e Miami, con la vittoria degli Hornets dopo un tempo supplementare per 127-126. La stagione di Charlotte prosegue ed ora attende la perdente della sfida tra Philadelphia ed Orlando, mentre quella degli Heat è finita. Hornets guidati da un LaMelo Ball da 30 punti e 10 rimbalzi e dai 28 punti di Miles Bridges, mentre a Miami non sono bastati i 28 punti di Davion Mitchell e i 27 di Andrew Wiggins, con Simone Fontecchio in campo per 6 minuti ma senza segnare punti.

Una sfida incredibile e che ha vissuto sul filo dell’equilibrio per quattro quarti, nonostante Miami perda Bam Adebayo abbastanza presto nel match per un infortunio alla caviglia. Una tripla di Herro a due minuti dal termine dà il +6 agli Heat, ma Charlotte rimonta e White si inventa la tripla del pareggio a dieci secondi dalla fine. Si va ai supplementari e questa volta sono gli Hornets ad allungare e toccare il +5 a 26 secondi dalla fine. Herro segna una tripla irreale, poi Charlotte perde palla e Ball fa fallo sulla tripla di Herro, che dà il +1 dalla lunetta. Ball si fa perdonare dall’altra parte del campo e segna il nuovo vantaggio, prima della stoppata sulla sirena di Bridges sull’ultimo tentativo di Mitchell.

Le emozioni non sono mancate nemmeno nell’altro match della serata. I Portland Trail Blazers espugnano Phoenix, battendo i Suns per 114-110. Il protagonista assoluto è Deni Avdija, che mette a referto una clamorosa prestazione da 41 punti, 12 assist e 7 rimbalzi, supportato dai 21 punti di Jrue Holiday. Per Phoenix ci sono i 35 punti di Jalen Green e i 22 di Devin Booker. Portland così si prende la settima testa di serie e affronterà i San Antonio Spurs, mentre Phoenix dovrà vedersela con la vincente di Los Angeles Clippers-Golden State Warriors.

Anche in questo caso il finale di partita è caldissimo, anche se la prima squadra a costruire un piccolo allungo è Portland. Il break che sembra decisivo, però, è quello di Phoenix che arriva a toccare anche il +9 nell’ultimo quarto dopo una tripla di Green. Sembra fatta ed invece i Blazers rimontano grazie ad Avdija che firma il nuovo sorpasso a 37 secondi dalla fine. Phoenix, però, replica con il gioco da tre punti di Goodwin, ma è ancora l’israeliano a segnare e finire in lunetta per il +2 a dieci secondi dal termine. Green sbaglia la tripla del sorpasso e la lotta a rimbalzo premia poi Grant che va a schiacciare in solitaria e suggella la vittoria di Portland.

RISULTATI NBA 2026 (15 APRILE)

Charlotte Hornets – Miami Heat 127-126 d.t.s.

Phoenix Suns – Portland Trail Blazers 110-114