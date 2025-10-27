Basket, i migliori italiani della quarta giornata di Serie A. Della Valle fa volare Brescia, Tonut gigante in difesa

Si è disputata nel weekend la quarta giornata della Serie A di basket, un turno che ha visto solo Trento vincere in trasferta – a Varese – con le due notizie principali sono Brescia che continua a correre come unica imbattuta e Trapani che ha subito la prima sconfitta a Tortona. Ma nel weekend sono diversi gli italiani che si sono messi in mostra.

Come detto, nell’anticipo di sabato Brescia ha espugnato il campo di Varese e ai padroni di casa non sono bastati i 23 punti di Matteo Librizzi, che si conferma una delle stelle di Varese. Sempre sabato è arrivato il primo ko di Trapani sul campo di Tortona e a splendere è Tommaso Baldasso, che ha chiuso con 22 punti.

La lunga domenica, invece, è iniziata con il successo di Milano su Venezia, con i 10 punti di Leonardo Candi che non sono bastati alla Reyer. E se l’Olimpia è stata sospinta dai punti dei suoi stranieri, vanno evidenziati sia il 3/3 da oltre l’arco di Pippo Ricci, sia la prova di Stefano Tonut, entrato nel secondo tempo e che in difesa ha fatto la differenza, permettendo all’EA7 di scappare via con un +/1 di 12.

Vola la Germani Brescia, che fa 4 su 4 contro Cantù, e vola Amedeo Della Valle, che chiude con ben 26 punti all’attivo e 5 assist. Non bastano agli ospiti i 10 punti di Giordano Bortolani. Vittoria di pesi e di prestigio per Napoli contro Reggio Emilia e tra i protagonisti c’è Guglielmo Caruso che chiude con 10 punti. Vince anche Bologna, che supera Sassari e Alessandro Pajola distribuisce 6 assist, mentre, infine, nella vittoria di Cremona su Treviso spiccano i 13 punti di un sempre più centrale Davide Casarin, mentre per i veneti non bastano i 20 punti di David Torresani.