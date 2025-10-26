Basket, Olimpia Milano e Brescia vincono: in Serie A domina il fattore campo

Si è conclusa oggi la quarta giornata del massimo campionato italiano di basket e sui parquet del Belpaese a farla da padrona è stato il fattore campo. Da Milano a Bologna, passando per Brescia, Napoli, Trieste e Cremona vincono tutte le formazioni di casa.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO – UMANA REYER VENEZIA 101-88

Dura un tempo la resistenza della Reyer Venezia all’Unipol Forum di Assago, dove i veneti combattono alla pari con l’EA7 Emporio Armani Milano per 20 minuti, seppur quasi sempre obbligati a inseguire. Ma nel terzo quarto alza il ritmo offensivo la squadra di Ettore Messina, che poi trova un ottimo Tonut in fase difensiva, con Shields, Brooks e Booker letali al tiro (23 punti a testa) e il divario diventa improbo da richiudere per Venezia.

GERMANI BRESCIA – ACQUA S.BERNARDO CANTÙ 104-94

È un secondo quarto da 28-11 a decidere di fatto la sfida tra la Germani Brescia e l’Acqua S.Bernardo Cantù, con il derby lombardo che dopo un primo quarto in sostanziale equilibrio vede i vicecampioni d’Italia alzare il ritmo e scappare via prima dell’intervallo. Limita il passivo Cantù negli ultimi 10 minuti, ma è garbage time in una partita che vede Amedeo Della Valle chiudere con 26 punti e Miro Bilan con 22.

NAPOLI BASKETBALL – UNA HOTELS REGGIO EMILIA 95-87

Vittoria di peso per Napoli nello scontro contro la Una Hotels Reggio Emilia, in un match che ha visto i campani allungare in maniera decisiva nei due parziali centrali, ma alla fine imporsi in una partita di sostanziale equilibrio. A fare la differenza il +8 di parziale nel secondo quarto, ma soprattutto la capacità di gestire il vantaggio accumulato nell’ultimo periodo. Napoli che vince convincendo e lo fa con 23 punti di Nazareth Mitrou-Long e 19 di Savion Flagg, mentre a Reggio Emilia non bastano i 23 punti di Jaylen Barford.

PALLACANESTRO TRIESTE – APU OLD WILD WEST UDINE 92-85

C’era tantissima attesa per il derby friulano tra Trieste e la neopromossa Udine e la sfida del PalaTrieste non ha certo deluso le aspettative. Match giocato sempre sul filo dell’equilibrio, con nessuna delle due squadre che è riuscita a trovare il guizzo per scappare via. Così, alla fine, la differenza la fanno la tripla di Brown a 1’30” dalla sirena e i liberi di Uthoff che chiudono il match, negando a Udine il primo successo stagionale, con Juan Toscano-Anderson top scorer con 18 punti.

VIRTUS OLIDATA BOLOGNA – BANCO DI SARDEGNA SASSARI 90-71

Dura 10 minuti la resistenza del Banco di Sardegna Sassari al Paladozza, con il primo quarto che si chiude sul 23-23. Nel secondo quarto la Virtus Bologna cambia marcia con Alen Smailagic, Derrick Alston e Matt Morgan e scava il solco decisivo. Gli emiliani possono gestire punteggio ed energie nella ripresa – anche in vista del doppio impegno europeo settimana prossima – e chiudere con un buon successo. Decisivi i 21 punti di Alston, i 20 di Smailagic e i 19 di Morgan.

VANOLI BASKET CREMONA – NUTRIBULLET TREVISO BASKET 96-79

Anche Cremona fatica un quarto, ma poi spinta da Aljami Durham allunga decisa nel secondo quarto e mette Treviso a distanza. Sono i secondi dieci minuti, chiusi con un parziale di 26-12, a decidere la partita e Cremona gestisce poi il match fino alla fine. A Treviso non bastano i 20 punti di David Torresani, top scorer di giornata a Cremona, mentre per i padroni di casa ci sono i 18 di Aljami Durham.