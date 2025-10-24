Basket, la Virtus Bologna batte il Panathinaikos Atene in Eurolega e cala il tris

La Virtus Bologna cala il tris in Eurolega! I bolognesi mostrano i muscoli battendo al PalaDozza gli ateniesi del Panathinaikos Atene per 92-74 grazie alla fuga decisiva nel secondo quarto, con i greci che non son più riusciti a rifarsi sotto complice anche l’espulsione del coach Ergin Ataman.

22 punti di uno scatenato Carsen Edwards e 14 punti di Matt Morgan e 14 di Alen Smailagic, con Kendrick Nunn miglior realizzatore degli ospiti con 19 punti al pari di TJ Shorts con 15 punti.

Omer Yurtseven si mette subito in mostra (2-4), con Carsen Edwards e Alessandro Pajola che mettono prontamente la freccia per la Virtus (9-6). Il 2+1 di Alen Smailagic e l’appoggio di Edwards tengono le V-nere davanti (14-10), ma Kendrick Nunn da tre consente al Panathinaikos di rimanere in scia (14-13). Ancora Smailagic col canestro e fallo (16-13), mentre Edwards è perfetto in lunetta (19-13). Un piazzato di TJ Shorts fissa il punteggio sul 19-15 alla prima sirena.

Botta e risposta tra Cedi Osman e Matt Morgan dall’arco in apertura di secondo quarto (22-18), con TJ Shorts e ‘Dinos’ Mitoglou dal pitturato che non fanno scappare i bolognesi (26-25). La Virtus innesta le marce alte e piazza un break di 8-0 per accarezzare la doppia cifra di vantaggio (34-25), con Nunn e Rogkavopoulos che provano a scuotere il Panathinaikos (34-29). Sale in cattedra ancora Edwards con due canestri in fila (38-29), con Bologna che sfonda il +11 grazie alla tripla di ‘Ale’ Pajola (43-31). Gli ateniesi faticano a contenere l’attacco emiliano, con la tripla di Smailagic e due punti di Sloukas valgono il 48-35 con cui si va all’intervallo lungo.

Nella ripresa la Virtus conserva un margine di sicurezza sugli ellenici che provano comunque a rifarsi sotto (52-42). Si accendono però gli animi dopo un fallo antisportivo fischiato a Kendrick Nunn, con Ergin Ataman che si becca un doppio tecnico per proteste eccessive e viene quindi espulso sommerso dai fischi dell’intero PalaDozza. I bolognesi non ne approfittano dalla lunetta, ma Carsen Edwards si fa perdonare subito con cinque punti in fila per il +15 (57-42). Il Panathinaikos accusa il colpo e cerca di colmare il gap per quanto possibile (60-47), con Alston Jr. che segna allo scadere dei 24” (62-47). Tripla di Vildoza e liberi di Sloukas (65-49), con un appoggio di Vildoza e di Shorts valgono il 69-53 con cui si va all’ultima pausa breve del match.

Kendrick Nunn cerca di tirare fuori l’orgoglio per il Panathinaikos nel quarto conclusivo (72-57), con Saliou Niang che piazza quattro punti in fila per accarezzare nuovamente il +20 (78-59). Nunn e Shorts dalla lunetta cercano di rendere meno pesante il passivo (84-69), con Niang dal pitturato e Nunn in lunetta che fissano il punteggio sul 92-75 con cui la Virtus Bologna esulta per la terza vittoria consecutiva in Eurolega!