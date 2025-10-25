Basket, Serie A: Tortona spettacolo su Trapani, Trento solida passa a Varese

Ricchissimo di spettacolo, anche se solo con due partite, il sabato della quarta giornata di Serie A 2025-2026. Da Varese a Tortona il passo è abbastanza breve, ma se da una parte l’Openjobmetis deve lasciar passare Trento nonostante una prova d’orgoglio, dall’altra è notevole il colpo che riafferma buonissime ambizioni della Bertram contro Trapani.

OPENJOBMETIS VARESE-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 74-85

Si comincia con Nkamhoua che realizza la prima tripla del match, e sono proprio lui e Librizzi a mettere il turbo a un’Openjobmetis che vuole davvero spingere. E arriva fino al 15-4 con Alviti e Moore che seguono l’onda. Per Trento è Jogela a tenere duro per buona misura, ma tanto basta e con lui è Cheickh Niang a farsi protagonista di quello che è il 22-17 dopo 10′. Pian piano la Dolomiti Energia trova continuità, poi trova anche Aldridge e Bayehe ed è 27-27 a 5’49” dalla fine del secondo quarto. Di qui in avanti è punto a punto fino alla seconda sirena: lo spettacolo è dell’alley oop Moore-Renfro, ma il vantaggio è ospite per 40-41.

Si riparte e Trento prova subito la fuga con l’acrobazia di Jones e i canestri di Aldridge e Steward del 40-47. Nkamhoua e Jones fanno però partire un controparziale di Varese che dice 13-2 e in cui entra di forza anche Librizzi per il 53-49. Quando l’inerzia sembra cambiata, ecco che cambia di nuovo: dal 57-52 ci pensano Niang, Aldridge e Bayehe per il 58-59; poi si segna solo dalla lunetta ed è 58-62 dopo tre quarti. Nkamhoua pareggia con due triple (64-64), Steward riallunga con cinque di fila, ancora Nkamhoua e Moore tengono viva Varese. Trento, però, scappa via negli ultimi 5 minuti con Aldridge e Jogela che dall’arco, in una fase in cui non si segna tanto, portano a casa il 70-78 a -1’31”, anche con la difesa in grado di vincere la partita. Finisce 74-85.

TOP SCORER

VARESE – Nkamhoua 24, Librizzi 23, Moore 12

TRENTO – Jones 18, Aldridge 16, Bayehe e Jogela 11

BERTRAM DERTHONA TORTONA-TRAPANI SHARK 103-97

Alta dose di spettacolo a Tortona, dove la Bertram infligge la prima sconfitta stagionale a Trapani. I primi minuti sono tutti all’insegna dell’equilibrio, con un piccolo allungo di Tortona (12-7) subito neutralizzato dagli Shark. Anzi, l’allungo è praticamente tutto di un Vital a fuoco, che segna 10 dei primi 12 punti dei bianconeri. Dopo il 19-19 alla prima sirena, le polveri si accendono per davvero nel secondo periodo, in cui è come se chiunque toccasse palla riuscisse a segnare in qualsiasi modo. Chapman si scatena dall’arco, Cappelletti prova a rispondergli, ma pian piano la Bertram si riprende i sei punti di vantaggio con Olejniczak. Il vantaggio rimane all’incirca sempre quello, con folate ora di Alibegovic e Hurt, ora di Chapman e Gorham, ma è un po’ un festival fino al 53-46 dell’intervallo.

Si riparte con Gorham e Ford che si scambiano canestri, ed è soprattutto quest’ultimo a lanciare il rientro firmato Hurt e Allen. Ed è sempre Allen che firma prima il pari a quota 57 e poi il sorpasso sul 60-62. Di nuovo arrivano pareggi, sorpassi e controsorpassi, fino al 72-74 in quello che suona come una specie di duello (con tinte diverse) tra Baldasso e Allen. L’ultimo periodo vede Hubb segnare da tre il +1 Tortona, e ancora per quattro minuti un po’ tutti cercano di prendersi la loro fetta di parquet per arraffare il momento decisivo. Ci prova ancora Hubb con Chapman, ma Alibegovic piazza una gran schiacciata che sembra rilanciare Trapani. Alla fine dei conti, però, dall’81-84 sono Vital e ancora di più Baldasso a mettere insieme una performance di enorme spessore, con il play torinese che infila un 6/7 che dice tutto sulla sua serata. 96-88, e a quel punto nemmeno le triple di Alibegovic e Rossato che portano gli Shark fino al -3 servono a qualcosa. Vital fa 2/2 in lunetta, c’è anche un antisportivo e con l’ultimo tiro dalla media di Olejniczak finisce 108-100.

TOP SCORER

TORTONA – Vital 25, Baldasso 22, Gorham 14

TRAPANI – Allen 22, Alibegovic 17, Hurt 14