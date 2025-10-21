Tennis
ATP Basilea 2025, Simone Bolelli ed Andrea Vavassori sconfitti all’esordio in doppio
Il primo turno del tabellone di doppio degli Swiss Indoors Basel 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 500, in corso a Basilea, in Svizzera, risulta fatale agli azzurri Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, accreditati della testa di serie numero 2, sconfitti all’esordio dalla coppia composta dal ceco Adam Pavlásek e dal polacco Jan Zieliński, i quali si impongono per 6-3 6-4 in un’ora e quattro minuti di gioco e sfideranno nei quarti il britannico Luke Johnson ed il neerlandese Sander Arends.
Nel primo set gli azzurri vanno in difficoltà nel quarto game, nel quale sono costretti a risalire dal 15-40, ma annullano tre break point salvandosi al punto decisivo. La coppia italiana va nuovamente sotto nel sesto gioco, sul 30-40, ma questa volta il punto decisivo sorride agli avversari, che operano lo strappo e scappano sul 4-2. Il ceco ed il polacco perdono un solo punto nei due seguenti turni in battuta ed al primo set point chiudono sul 6-3 in 29′.
Nella seconda frazione la coppia italiana si ritrova ad inseguire nel terzo game, quando va sotto 0-30, riesce a recuperare sul 30-30, ma poi perde i due punti successivi e subisce il break. Il ceco ed il polacco vanno sul 2-1 e poi non devono far altro che amministrare al servizio, cedendo appena due punti nei seguenti quattro turni, andando a vincere al secondo match point sul 6-4 in 35 minuti.
Le statistiche premiano il ceco ed il polacco, che vincono 57 punti contro i 39 degli azzurri, non concedendo palle break alla coppia italiana e sfruttandone due, una per set, delle sei complessive avute a disposizione. Pavlásek e Zieliński mettono in scena una gran prestazione al servizio, perdendo appena quattro punti, due con la prima e due con la seconda, in tutto il match.