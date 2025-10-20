ATP Basilea 2025: che fatica per Mensik contro il bravo Bernet, Sonego out

In archivio, alla St. Jakobshalle di Basilea, la prima giornata del locale ATP 500, storico feudo di uno che in questa città è nato, vale a dire Roger Federer. Chiaramente è difficile che qualcuno possa mai avvicinarsi alle sue 10 vittorie qui, ma intanto il campo partenti è importante. Già fuori l’unico italiano in scena, Lorenzo Sonego, battuto dallo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina.

Nella fattispecie siamo anche nell’unico caso in cui già si conosce l’avversario. Si tratta di Jenson Brooksby: continua, per l’americano, la rincorsa al ritorno in buona auge per mezzo dell’uso del ranking protetto. In questo caso a cedergli è il francese Alexandre Muller per 6-4 6-3.

La partita più lottata di oggi, però, è quella che vede Jakub Mensik fare molta più fatica del dovuto per battere proprio un altro basilese, il classe 2007 Henry Bernet. Il campione degli Australian Open juniores di quest’anno riesce a far tremare il vincitore del Masters 1000 di Miami, costringendolo al terzo set e offrendo un’ottima impressione al pubblico della sua città.

Minor fortuna per Remy Bertola, l’altro elvetico in gara. Qualificatosi con merito, il ventisettenne di Lugano deve però cedere allo spagnolo Jaume Munar, che su questa superficie nel 2025 si può definire davvero di un’altra categoria. Domani Kecmanovic-Wawrinka, e chissà se si tratterà dell’ultima del tre volte vincitore Slam allo Swiss Indoors.

RISULTATI ATP 500 BASILEA 2025 OGGI

Brooksby (USA) [PR]-Muller (FRA) 6-4 6-3

Davidovich Fokina (ESP) [8]-Sonego (ITA) 7-6(2) 6-4

Mensik (CZE) [7]-Bernet (SUI) [WC] 7-6(1) 6-7(7) 6-3

Munar (ESP)-Bertola (SUI) [Q] 6-2 6-4