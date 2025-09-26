WTA Pechino 2025, avanzano Gauff e Anisimova. Paolini sfiderà Kenin negli ottavi

Le partite del secondo turno della parte bassa del tabellone animano il programma di giornata del torneo WTA 1000 di Pechino. Esordio con annessa e convincente vittoria per le statunitensi Coco Gauff e Amanda Anisimova, testa di serie numero due e tre. Jasmine Paolini passa il turno in scioltezza e affronterà l’americana Sofia Kenin negli ottavi di finale.

La canadese Leylah Fernandez, testa di serie numero 25, annichilisce la greca Maria Sakkari 6-2 6-0 in un’ora e quindici minuti. L’americana Sofia Kenin prevale sulla russa Polina Kudermetova 6-4 6-2 in un’ora e ventuno minuti. Debutto convincente per Coco Gauff. La statunitense, numero tre del mondo, piega 6-4 6-0 la russa Kamilla Rakhimova, autrice dell’eliminazione di Lucia Bronzetti al primo turno, in un’ora e quarantatré minuti. Amanda Anisimova si regala il convincente successo sulla britannica Katie Boulter: la testa di serie numero 3 s’impone con un perentorio 6-1 6-3 in meno di un’ora e un quarto.

Vittoria importante per Marie Bouzkova. La ceca doma la polacca Magda Linette 7-5 7-5 in due ore e sei minuti. Eva Lys impiega due ore e trentanove minuti per vincere la battaglia con Iva Jovic. La tedesca elimina 6-3 4-6 7-5 la giovane statunitense. Elena Rybakina cede un set, ma approda agli ottavi. La kazaka, testa di serie numero otto, batte 7-5 4-6 6-3 Caty McNally.

La russa Veronika Kudermetova, testa di serie numero 24, stende l’ungherese Anna Bondar 7-5 6-3 in un’ora e trentaquattro minuti. La spagnola Paula Badosa, diciottesima favorita del tabellone, regola la croata Antonia Ruzic 6-3 7-6(2) in un’ora e trentasei minuti. Jasmine Paolini demolisce la lettone Anastasija Sevastova 6-1 6-3 in un’ora e undici minuti.

L’americana McCartney Kessler firma una delle sorprese di giornata e sgretola la resistenza della belga Elise Mertens: la giocatrice a stelle e strisce vince 6-4 6-2 in un’ora e sedici minuti. Successo che vale oro quello ottenuto da Barbora Krejcikova che continua così a risalire in classifica. La vincitrice di Wimbledon 2024 sconfigge 7-5 6-2 la russa Ekaterina Alexandrova, testa di serie numero 9.

L’australiana Priscilla Hon, giocatrice proveniente dalle qualificazioni, spazza via la resistenza della lettone Jelena Ostapenko con un 6-3 6-2 che non ammette repliche. La cinese Shuai Zhang si aggiudica la sfida con la connazionale Xinyu Wang, superata 6-4 6-2 in un’ora e venticinque minuti. La ceca Karolina Muchova, testa di serie numero 13, impone la propria legge alla romena Sorana Cirstea con un netto 6-2 6-3 in un’ora e ventiquattro minuti. In chiusura di giornata la svizzera Belinda Bencic supera l’americana Katie Volynets 6-3 6-3 in un’ora e trentuno minuti