Flavio Cobolli: “È stata una battaglia. Devo ancora smaltire il jet lag, sono un po’ stanco”

Flavio Cobolli comincia alla grande lo swing asiatico e si impone in due set per 7-6 6-3 sul russo Andrey Rublev, accedendo al secondo turno dell’ATP 500 di Pechino 2025. Il romano continua dunque il suo percorso di crescita e batte per la seconda volta in stagione l’attuale numero 14 del ranking mondiale (sesta testa di serie del torneo) dopo la finale di Amburgo sulla terra rossa.

Il numero 3 d’Italia sfiderà agli ottavi uno tra l’argentino Francisco Cerundolo ed il giovane statunitense Learner Tien, ma nel frattempo porta a casa dei punti importanti per riavvicinarsi alla top20 della classifica ATP. Cobolli è arrivato in Cina solamente pochi giorni fa, dopo aver rappresentato il Team Europe alla Laver Cup di San Francisco.

“Non è mai facile giocare contro Rublev, siamo amici. Sono un po’ stanco, vengo da San Francisco e assorbire il jet lag non è semplice. Ieri abbiamo cenato alle 19, ho dormito dalle 20 all’1.30 e non ho più ripreso sonno. Andrey spinge sempre, è difficile contrastarlo. L’ho visto anche più aggressivo, ha giocato diversi punti a rete. È stata una battaglia, sono davvero felice di questa vittoria“, dichiara il n.25 al mondo dopo la partita.