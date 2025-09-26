Spettacolo Flavio Cobolli! Elimina Rublev in 2 set a Pechino e prosegue la rincorsa alla top20!

Con determinazione e classe. Flavio Cobolli si è imposto nel primo turno dell’ATP500 di Pechino (Cina) contro il russo Andrey Rublev (n.14 del ranking). L’azzurro ha prevalso col punteggio di 7-6 (3) 6-3 in 1 ora e 53 minuti di gioco, costretto in entrambi set a recuperare sotto di un break.

Una prova di carattere del romano che, come aveva fatto nella finale di Amburgo, ha battuto nuovamente il russo, qualificandosi per gli ottavi di finale del prestigioso torneo sul cemento cinese. Sul suo cammino ci sarà il vincente della sfida tra l’americano Learner Tien e l’argentino Francisco Cerundolo. N.22 del ranking virtuale, Flavio può mettere nel mirino l’accesso alla top-20.

Nel primo set l’inizio non è dei migliori per Cobolli. La gestione del turno al servizio del secondo game è imperfetta e Rublev ne approfitta per andare avanti di un break. Fatica in risposta l’azzurro, specialmente perché il russo con la battuta si garantisce sempre una posizione di vantaggio nello scambio. Il moscovita però si perde nel momento di chiudere. Bravo Flavio a costruirsi quattro opportunità del contro-break nel nono game, riuscendo a capitalizzare. Il russo va in confusione e sulla racchetta di Cobolli ci sono altre tre palle break in serie nell’undicesimo game. Il n.6 del seeding, però, si salva e l’epilogo è al tie-break. L’azzurro lo gioca alla grande, non concedendo nulla al suo rivale e concretizzando al meglio le sue opportunità. Sullo score di 7-3 la frazione va in archivio in favore dell’italiano.

Nel secondo set si ripete un po’ lo stesso spartito. Il rendimento ondivago alla battuta del romano si tramuta in break in apertura per Rublev, che sfiora il bis nel terzo game. Cobolli, salvatosi con caparbietà, trova la forza di strappare il servizio al rivale ai vantaggi nel quarto game, riequilibrando il parziale. La partita si fa punto a punto ed entrambi i giocatori si creano chance per conquistare il break. Rublev cancella due break-point a Cobolli nel sesto gioco e l’azzurro ne annulla ben quattro nel successivo. In questo confronto “rusticano”, la forza mentale dell’azzurro ha la meglio. Nell’ottavo game c’è lo strappo decisivo e sul 6-3 la partita va in archivio.

Leggendo le statistiche, Cobolli ha messo a segno 5 ace e commesso 5 doppi falli, mettendo in campo il 52% di prime di servizio. Con questo colpo ha ottenuto l’80% dei quindici, mentre con la seconda il 50%. Flavio in attivo nel rapporto vincenti/gratuiti pari a 20/16 rispetto all’11/21 di Rublev.