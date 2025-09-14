Vuelta a España 2025, João Almeida: “Sono i corridori che rendono difficile una corsa, non il percorso”

João Almeida ha conquistato la seconda posizione in occasione dell’edizione numero ottanta della Vuelta a España 2025. Il corridore in forza all’UAE Team Emirates – XRG come sappiamo ha ceduto il passo al rivale Jonas Vingegaard (Team Visma – Lease a Bike), il quale è riuscito ad imporsi rifilando un distacco di un minuto e sedici al diretto avversario.

Oggi, a seguito di una passerella finale interrotta a causa dell’intervento dei manifestanti in sostegno della Palestina, l’atleta portoghese ha commentato quanto fatto ai microfoni del sito ufficiale del suo team, dicendosi comunque molto orgoglioso della prestazione offerta nel corso delle tre settimane.

“Possiamo essere orgogliosi della nostra corsa – ha detto Almeida – Lasciamo la Vuelta con un grande successo e con la consapevolezza di aver fatto tutto il possibile. È stata una Vuelta strana, perché le tappe decisive che ci aspettavamo avrebbero deciso la corsa, non si sono rivelate così decisive”.

Il lusitano ha infine chiosato: “La giornata con più distacchi è stata, in teoria, sulla salita più facile della nona tappa. L’abbiamo resa davvero dura e i distacchi sono stati enormi, il che dimostra che sono i corridori a rendere la gara difficile, non il percorso. Ma penso che possiamo essere davvero orgogliosi delle ultime tre settimane, è stata una Vuelta davvero difficile“.