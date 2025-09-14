Vuelta a España 2025, Jonas Vingegaard: “Felice della vittoria, mi sono ripreso nella terza settimana”

Adesso è anche ufficiale. Jonas Vingegaard ha vinto l’ottantesima edizione della Vuelta a España, conquistando così il terzo Grande Giro della carriera dopo il Tour De France 2022 e 2023. Il corridore danese ha vissuto comunque una giornata molto travagliata, in quanto la passerella finale con partenza da Alalpardo e teoricamente arrivo a Madrid è stata annullata prima del tempo a causa dell’intervento dei manifestanti in sostegno della Palestina che ha impedito il regolare svolgimento della tappa e cancellato anche le premiazioni di rito pianificate nella Capitale spagnola.

Il nordico in forza al Team Visma – Lease a Bike ha commentato l’impresa ai microfoni ufficiali della sua squadra, non nascondendo la sua gioia: “Sono super orgoglioso di questa vittoria, la mia prima Vuelta e il terzo Grande Giro della mia carriera – ha detto Vingegaard – Sono state tre settimane difficili. Mi sentivo molto forte nella prima e sono riuscito a vincere due volte. Poi ho avuto una fase più difficile, ma per fortuna sono riuscito a riprendermi nell’ultima”.

Vingegaard ha quindi chiosato: “La vittoria di tappa alla Bola del Mundo mi ha dato grande soddisfazione. È stato un modo meraviglioso per coronare questa Vuelta“.

A fargli eco anche Jesper Mørkøv, Sport Director di Visma: “Ieri abbiamo assistito ad una splendida tappa finale di montagna. Sapevamo che l’UAE Team Emirates avrebbe voluto rendere la corsa dura, ma i nostri ragazzi hanno fatto un lavoro incredibile supportando Jonas nelle ultime settimane. Ha difeso la maglia da leader con convinzione e ha dimostrato ancora una volta di essere il corridore più forte di questa Vuelta. Tre vittorie di tappa e ora la classifica generale: Jonas è un vincitore più che meritato”.