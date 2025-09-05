Giulio Ciccone non sta bene alla Vuelta: “Problema che ho da 4 giorni, ci convivo da tempo”

Una nona posizione in vetta alla salita più dura della Spagna, L’Angliru, e la top-10 momentanea in classifica generale. Risultati che sicuramente possono soddisfare Giulio Ciccone, anche se le aspettative per il pubblico italiano, vista la condizione di qualche giorno fa erano addirittura più alte.

L’abruzzese è leggermente in calo dopo un inizio di Vuelta super e due settimane strepitose in terra spagnola. La causa non è però solo la condizione generale, ma anche un piccolo problema fisico che l’azzurro sta accusando negli ultimi giorni.

Ad annunciarlo è stato proprio il corridore della Lidl-Trek prima del via della tredicesima frazione da Cabezón de la Sal. Le sue parole: “Negli ultimi 3-4 giorni ho sofferto tanto a causa di un problema esterno, ho di nuovo un’infezione al soprassella e sto soffrendo parecchio a stare in bici”.

E aggiunge: “Negli ultimi 4 giorni, dopo la pioggia presa nella nona tappa, sono iniziati i problemi. Ci convivo da tempo”.