Vuelta a España 2025, Thomas Pidcock: “Mi sento sollevato, il terzo posto cambia la mia prospettiva”

Un’emozione fortissima. Thomas Pidcock si è accomodato sul gradino più basso del podio in occasione dell’Ottantesima edizione della Vuelta a España 2025, competizione conclusa quest’oggi dopo una travagliatissima ultima tappa, cancellata a causa dell’intervento dei manifestanti a favore della Palestina.

Il britannico arruolato tra le fila della Q36.5 Pro Cycling Team come noto ha dovuto cedere il passo a Jonas Vingegaard (Team Visma I Lease a Bike), trionfatore davanti a João Almeida (UAE Team Emirates – XRG). Proprio in occasione del “monco” ultimo atto, l’atleta ha espresso tanta soddisfazione per quanto fatto, rimarcando alcuni concetti già espressi nelle scorse ore.

“Prima non mi piacevano i Grandi Giri, non mi divertivano molto – ha affermato Pidcock ai media – Quindi questa terza posizione è sicuramente qualcosa che ha cambiato questa prospettiva e mi ha dimostrato che posso raggiungere ciò che le persone a me più vicine credono che io possa raggiungere. È quasi un sollievo, un peso in meno sulle spalle.”

In ultimo il nativo di Leeds ha chiosato: “La tappa di Bilbao è stata il mio giorno migliore, il giorno in cui ho provato le sensazioni migliori, ma anche quello peggiore perché si è presentata un’opportunità fantastica. Credevo di avere buone possibilità di vincere. Quel giorno ho perso di più, mentalmente ho dovuto fare i conti con più problemi, quindi questo mi ha sicuramente condizionato per il resto della seconda settimana.”