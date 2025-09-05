Seguici su
CiclismoStrada

Vuelta a España 2025, Giulio Pellizzari: “Sono regolare sul passo, la Maglia Bianca è un obiettivo”

39 minuti fa

Giulio Pellizzari
Sesto di giornata, sesto in classifica generale, Maglia Bianca ancora sulle spalle. Giornata che più positiva non poteva essere per Giulio Pellizzari, migliore degli italiani nella tredicesima tappa della Vuelta a España 2025.

Il classe 2003 della Red Bull-Bora-Hansgrohe è riuscito a gestirsi al meglio sulla durissima salita de L’Angliru, patendo sulle prime rampe e rimontando alla grande sul finale.

Le sue parole: “È stato il mio primo Angliru, più duro di quanto mi aspettassi, ma ho cercato di dare il massimo ed è stata davvero una grande battaglia con Riccitello. È stata una buona giornata per me, e anche per Jai Hindley che ora è vicino al podio”.

Parlando a livello individuale: “Sono un corridore regolare nel passo, ho ripreso Riccitello negli ultimi 3 o 4 chilometri e ho dato tutto per staccarlo, ed è stato difficile. Sono felice e vedremo domani come saranno le gambe. La maglia bianca è un obiettivo per me e per la squadra, quindi oggi è stata una bella giornata. La salita era più adatta a Riccitello, quindi sono davvero contento”. 

