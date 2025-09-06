Vuelta a España 2025, tappa di oggi Avilés-La Farrapona. Lagos de Somiedo: orari, tv, percorso, favoriti. Altro arrivo in salita tremendo

Dopo L’Angliru non terminano le salite alla Vuelta a España 2025. Quattordicesima tappa, altro arrivo in salita a La Farrapona: andiamo a scoprire la frazione odierna nel dettaglio con percorso, programma e favoriti.

PERCORSO

Frazione breve ma intensa. Si parte da Aviles e si arriva dopo 135.9 chilometri a La Farropona.Lagos de Somiedo. Primi 60 chilometri agili con qualche tratto in salita, poi si affronterà il primo GPM della giornata, L’Alto Tenebreo (5,8 km al 6,5% di pendenza media). Da qui la strada tenderà sempre a salire fino a Puertu de San Llaurienzu (10,1 km all’8,5% di pendenza media). La discesa poi porterà ai piedi dell’ascesa finale che, con i suoi 16,9 km al 5,9% di pendenza media, deciderà la tappa.

PROGRAMMA QUATTORDICESIMA TAPPA

Sabato 6 settembre

Quattordicesima tappa Aviles-La Farropona. Lagos de Semiedo (135,9 km)

Orario di partenza: 13.30

Orario di arrivo: 17.15

DOVE VEDERE LA VUELTA A ESPAÑA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Discovery Plus, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport

FAVORITI

Tutto pronto per un nuovo testa a testa. La UAE Team Emirates – XRG vuol continuare a dominare in questa Vuelta (già sei i successi di tappa) e punterà nuovamente agli abbuoni per provare a recuperare secondi: Joao Almeida a caccia di un’altra vittoria dopo quella di ieri, con Jonas Vingegaard in Maglia Rossa alla finestra. Da dietro l’unico che ha mostrato una gamba simile ai due favoritissimi è Jai Hindley. Curiosità poi nel vedere la prova di Giulio Pellizzari che vuole difendere la Maglia Bianca.