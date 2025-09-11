Jonas Vingegaard: “Soddisfatto di quanto fatto, le mie gambe sono andate bene”

Jonas Vingegaard ha mantenuto la maglia roja al termine della diciottesima tappa valida per la Vuelta a España 2025. Il corridore danese in forza alla Team Visma | Lease a Bike ha chiuso al nono posto la prova a cronometro con partenza ed arrivo in quel di Valladolid, conservando un vantaggio di cinquanta secondi su Joao Almeida (UAE Team Emirates – XRG)

Una volta arrivato in zona mista, il nordico ha commentato quanto fatto: “Questa cronometro è stata completamente pianeggiante e molto veloce – ha detto Vingegaard – Penso di aver fatto una buona crono, sono contento della mia prestazione e della situazione attuale“.

Il corridore ha poi aggiunto: “Non so se una cronometro di 27 chilometri mi avrebbe favorito; ci sarebbe stato un terreno più pianeggiante, quindi forse avrebbe favorito ancora di più Joao. In termini di potenza, ho fatto bene, sono contento della mia prestazione“.

Vingegaard ha poi chiosato:”Sono ancora il leader e sono contento di come è andata la giornata. Oggi mi sentivo meglio, le mie gambe sono andate bene“.