La Vuelta a España si deciderà sulla Bola del Mundo! Joao Almeida ci crede, Vingegaard non al 100%

La Vuelta a España si avvicina al suo momento decisivo. Dopo tre settimane intense, il verdetto finale passerà dalla ventesima tappa, l’ultima con arrivo in salita e occasione concreta per ribaltare la classifica generale. Sarà la Bola del Mundo a decidere il destino della corsa, una montagna dura che si affronta per la terza volta nella corsa a tappe iberica.

La sfida, come noto, è ormai ristretta a due uomini: Jonas Vingegaard e João Almeida. Il danese e il portoghese si presentano all’appuntamento separati da appena 40 secondi, un margine sottile che rende la tappa finale una vera resa dei conti. Almeida, in crescita costante nell’ultima settimana, vede concretamente la possibilità di centrare il successo più prestigioso della sua carriera e compiere il grande scalpo al vincitore di due Tour de France.

Vingegaard, invece, non sembra nella sua versione migliore. La fortuna del corridore della Visma | Lease a Bike nella cronometro odierna è stata quella dell’accorciamento del chilometraggio: gli 11” persi dal lusitano sarebbero potuti essere sicuramente di più con i 27,2 chilometri originari. In Maglia Rossa e con una squadra eccellente, lo scalatore danese può però gestire la situazione e giocare di rimessa.

Tutto quindi si deciderà sabato: l’arrivo a Puerto de Navacerrada darà il verdetto su questa Vuelta. 12,4 chilometri all’8.6% di pendenza media e lunghi tratti che andranno oltre la doppia cifra.