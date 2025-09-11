CiclismoStrada
Classifica Vuelta a España 2025: Joao Almeida recupera su Vingegaard, Pellizzari contiene i danni
La cronometro individuale della Vuelta di Spagna è andata in scena lungo le strade di Vallavolid, accorciata dai 27,2 chilometri originari ai 12,2 km effettivamente pedalati oggi a causa di ragioni di sicurezza. La prova contro le lancette, consumatasi su un percorso pianeggiante e privo di particolari difficoltà altimetriche che ha premiato uno specialista come Filippo Ganna, ha avuto un peso rilevante sulla classifica generale e ha rimodellato alcuni distacchi alla vigilia del weekend conclusivo in terra iberica.
Il portoghese Joao Almeida ha guadagnato dieci secondi nei confronti del danese Jonas Vingegaard, che mantiene la maglia rossa di leader della graduatoria con un margine di 40” sul lusitano: il duello per salire sul gradino più alto del podio a Madrid andrà in scena tra un paio di giorni in montagna. Il britannico Tom Pidcock ha lasciato sul piatto 21 secondi nei confronti di Almeida e resta in terza posizione a 2’39” da Vingegaard, mentre Giulio Pellizzari ha ceduto 37 secondi al lusitano dopo il successo di ieri in montagna e ora è quinto a 4’19”, alle spalle del compagno di squadra Jai Hindley (quarto a 3’19”) e davanti allo statunitense Matthew Riccitello (sesto a 5’17”).
Di seguito la classifica generale della Vuelta di Spagna al termine della diciottesima tappa. Domani (venerdì 12 settembre) andrà in scena la diciannovesima frazione: 162 km da Rueda a Guijuelo, lungo un tracciato mosso ma non molto esigente e con gli ultimi 2300 metri al 3% di pendenza media, ideale per una fuga da lontano o per qualche attacco da finisseur a precede la micidiale giornata di domenica che si concluderà in cima alla Bola del Mundo (12,4 km all’8,6% di pendenza media).
CLASSIFICA VUELTA A ESPAÑA 2025
1 Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 20 40″ 65:07:13
2 Almeida João UAE Team Emirates – XRG 20″ 0:40
3 Pidcock Thomas Q36.5 Pro Cycling Team 18″ 2:39
4 Hindley Jai Red Bull – BORA – hansgrohe 8″ 3:18
5 Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 10″ 4:19
6 Riccitello Matthew Israel – Premier Tech 5:17
7 Gall Felix Decathlon AG2R La Mondiale Team 5:20
8 Kuss Sepp Team Visma | Lease a Bike 7:26
9 Træen Torstein Bahrain – Victorious 6″ 7:42
10 Jorgenson MatteoTeam Visma | Lease a Bike 10:19
11 Lecerf Junior Soudal Quick-Step 12:24
12 Tejada Harold XDS Astana Team 15:45
13 Balderstone Abel Caja Rural – Seguros RGA 24:47
14 Guardeño Jaume Caja Rural – Seguros RGA 26:20
15 Buitrago Santiago Bahrain – Victorious 34:19
16 Bernal Egan INEOS Grenadiers 14″ 34:47
17 Meintjes Louis Intermarché – Wanty 36:00
18 Vermaerke Kevin Team Picnic PostNL 40:06
19 Armirail Bruno Decathlon AG2R La Mondiale Team 42:02
20 Ciccone Giulio Lidl – Trek 6″ 44:39
21 Dunbar Eddie Team Jayco AlUla 50:45
22 Soler Marc UAE Team Emirates – XRG 10″ 52:26
23 López Harold Martín XDS Astana Team 53:26
24 Molard Rudy Groupama – FDJ 54:47
25 Tulett Ben Team Visma | Lease a Bike 1:00:14
26 Großschartner Felix UAE Team Emirates – XRG 1:02:13
27 Landa Mikel Soudal Quick-Step 12″ 1:15:18
28 Howson Damien Q36.5 Pro Cycling Team 1:16:13
29 Frigo Marco Israel – Premier Tech 12″ 1:17:04
30 Cepeda Jefferson Alveiro Movistar Team 2″ 1:18:23
31 Vine Jay UAE Team Emirates – XRG 40″ 1:18:36
32 Pickering Finlay Bahrain – Victorious 1:20:18
33 Samitier Sergio Cofidis 6″ 1:22:32
34 Bernard Julien Lidl – Trek 1:30:01
35 Vervaeke Louis Soudal Quick-Step 10″ 1:32:54
36 Braz Afonso Clément Groupama – FDJ 2″ 1:33:46
37 Staune-Mittet Johannes Decathlon AG2R La Mondiale Team 1:33:48
38 Poels Wout XDS Astana Team 1:33:56
39 Rolland BrieucGroupama – FDJ 10″ 1:35:12
40 Bagioli Andrea Lidl – Trek 4″ 1:37:21
41 Fortunato Lorenzo XDS Astana Team 6″ 1:43:16
42 Masnada Fausto XDS Astana Team 1:45:43
43 Scotson Callum Decathlon AG2R La Mondiale Team 1:48:14
44 Thierry Pierre Arkéa – B&B Hotels 1:48:59
45 Jungels Bob INEOS Grenadiers 4″ 1:49:07
46 Tiberi Antonio Bahrain – Victorious 1:50:05
47 Hirt Jan Israel – Premier Tech 1:51:19
48 Beloki Markel EF Education – EasyPost 1:56:39
49 Leemreize Gijs Team Picnic PostNL 2″ 1:57:23
50 Bisiaux Léo Decathlon AG2R La Mondiale Team 1:57:51
51 Zwiehoff Ben Red Bull – BORA – hansgrohe 1:59:59
52 Faura José Luis Burgos Burpellet BH 2″ 2:02:52
53 Langellotti Victor INEOS Grenadiers 2:03:34
54 Martinez Juan Guillermo Team Picnic PostNL 2:04:32
55 De Pestel Sander Decathlon AG2R La Mondiale Team 2:06:13
56 Hamilton Chris Team Picnic PostNL 2:06:31
57 Canal Carlos Movistar Team 2:06:53
58 Aleotti Giovanni Red Bull – BORA – hansgrohe 2:09:39
59 Craps Lars Lotto 2:11:53
60 Verona Carlos Lidl – Trek 2:12:50
61 Sheffield Magnus INEOS Grenadiers 2:14:07
62 Quinn Sean EF Education – EasyPost 10″ 2:18:54
63 Sepúlveda Eduardo Lotto 2:21:44
64 Shaw James EF Education – EasyPost 2:22:21
65 Rivera Brandon Smith INEOS Grenadiers 2:22:32
66 Küng Stefan Groupama – FDJ 2:23:25
67 Silva Guillermo Thomas Caja Rural – Seguros RGA 2:23:51
68 Ayuso Juan UAE Team Emirates – XRG 24″ 2:24:45
69 de la Calle Hugo Burgos Burpellet BH 2:26:06
70 Fisher-Black Finn Red Bull – BORA – hansgrohe 2:26:46
71 Vansevenant Mauri Soudal Quick-Step 2:26:59
72 Hessmann Michel Movistar Team 4″ 2:28:25
73 Bou Joan Caja Rural – Seguros RGA 4″ 2:28:49
74 Haig Jack Bahrain – Victorious 2:29:10
75 Kelderman Wilco Team Visma | Lease a Bike 2:29:17
76 Molenaar Alex Caja Rural – Seguros RGA 2:31:06
77 Denz Nico Red Bull – BORA – hansgrohe 2:31:25
78 Kwiatkowski Michał INEOS Grenadiers 2″ 2:31:53
79 González David Q36.5 Pro Cycling Team 2:32:48
80 Schachmann Maximilian Soudal Quick-Step 2:33:06
81 Herrada Jesús Cofidis 2:34:54
82 Conci Nicola XDS Astana Team 2:35:25
83 Ermakov Roman Bahrain – Victorious 2:36:41
84 Peters Nans Decathlon AG2R La Mondiale Team 2:41:18
85 Koerdt Bjorn Team Picnic PostNL 2:41:21
86 Chumil Sergio Geovani Burgos Burpellet BH 2:42:39
87 de la Cruz David Q36.5 Pro Cycling Team 2:44:35
88 Glivar Gal Alpecin – Deceuninck 2:44:37
89 Aular Orluis Movistar Team 10″ 2:46:24
90 Labrosse Jordan Decathlon AG2R La Mondiale Team 2:47:31
91 Segaert Alec Lotto 2:48:16
92 Paasschens Mathijs Bahrain – Victorious 2:49:53
93 Gregaard Jonas Lotto 2:50:37
94 Vinokurov Nicolas XDS Astana Team 10″ 2:51:53
95 Gaudu David Groupama – FDJ 14″ 2:52:09
96 O’Brien Kelland Team Jayco AlUla 2:52:22
97 Otruba Jakub Caja Rural – Seguros RGA 4″ 2:52:33
98 Nerurkar Lukas EF Education – EasyPost 2:53:08
99 Rickaert Jonas Alpecin – Deceuninck 2:53:15
100 Buchmann Emanuel Cofidis 2:54:14
101 Petilli Simone Intermarché – Wanty 2:55:23
102 Gruel Thibaud Groupama – FDJ 2:55:34
103 van der Lee Jardi Christiaan EF Education – EasyPost 2:56:47
104 Gamper Patrick Team Jayco AlUla 3:00:12
105 Oliveira Ivo UAE Team Emirates – XRG 3:00:35
106 Côté Pier-André Israel – Premier Tech 3:01:54
107 García Cortina Iván Movistar Team 3:02:27
108 Aparicio Mario Burgos Burpellet BH 3:05:01
109 Rouland Louis Arkéa – B&B Hotels 3:06:24
110 Van Boven Luca Intermarché – Wanty 6″ 3:10:18
111 Camprubí Marcel Q36.5 Pro Cycling Team 3:11:31
112 Juul-Jensen Christopher Team Jayco AlUla 3:12:12
113 Artz Huub Intermarché – Wanty 3:12:47
114 Buratti Nicolò Bahrain – Victorious 3:13:17
115 Verre Alessandro Arkéa – B&B Hotels 4″ 3:13:27
116 Lozouet Léandre Arkéa – B&B Hotels 3:14:34
117 Zukowsky Nickolas Q36.5 Pro Cycling Team 3:15:14
118 Guernalec Victor Arkéa – B&B Hotels 3:15:18
119 Cavagna Rémi Groupama – FDJ 3:16:00
120 Planckaert Edward Alpecin – Deceuninck 4″ 3:19:15
121 Bonneu Kamiel Intermarché – Wanty 3:19:23
122 Pedersen Mads Lidl – Trek 26″ 3:20:00
123 Sobrero Matteo Red Bull – BORA – hansgrohe 3:21:48
124 Nicolau Joel Caja Rural – Seguros RGA 3:22:58
125 Smith Dion Intermarché – Wanty 6″ 3:23:59
126 Mihkels Madis EF Education – EasyPost 3:26:01
127 Bayer Tobias Alpecin – Deceuninck 3:29:28
128 Stewart Jake Israel – Premier Tech 2″ 3:31:16
129 Slock Liam Lotto 12″ 3:34:38
130 Christen Fabio Q36.5 Pro Cycling Team 3:35:30
131 van Baarle Dylan Team Visma | Lease a Bike 3:35:47
132 Ghebreigzabhier Amanuel Lidl – Trek 3:35:51
133 Coquard BryanCofidis 3:37:16
134 De Pooter Dries Intermarché – Wanty 3:37:25
135 Turner Ben INEOS Grenadiers 10″ 3:37:28
136 Bjerg Mikkel UAE Team Emirates – XRG 2″ 3:38:49
137 Ganna Filippo INEOS Grenadiers 3:38:51
138 Roosen Timo Team Picnic PostNL 4″ 3:43:39
139 van Dijke Tim Red Bull – BORA – hansgrohe 3:44:20
140 De Buyst Jasper Lotto 3:44:47
141 Novak Domen UAE Team Emirates – XRG 3:48:59
142 Raisberg Nadav Israel – Premier Tech 3:53:52
143 Vernon Ethan Israel – Premier Tech 16″ 3:55:50
144 Biermans Jenthe Arkéa – B&B Hotels 3:56:22
145 Foldager Anders Team Jayco AlUla 3:56:49
146 Philipsen Jasper Alpecin – Deceuninck 26″ 3:58:08
147 Marit Arne Intermarché – Wanty 4″ 3:59:46
148 Hoole Daan Lidl – Trek 4:05:41
149 Kragh Andersen Søren Lidl – Trek 4:06:02
150 Viviani Elia Lotto 4:09:22
151 Eddy Patrick Team Picnic PostNL 4:17:02
152 Aniołkowski Stanisław Cofidis 4:19:35
153 Riesebeek Oscar Alpecin – Deceuninck 4:30:23