Quanti soldi guadagna Filippo Ganna con la vittoria alla Vuelta? L’assegno per il ruggito a cronometro

Filippo Ganna ha vinto la cronometro individuale della Vuelta di Spagna, facendo sua la diciottesima tappa con un solo secondo di vantaggio nei confronti di Jay Vine. Il due volte Campione del Mondo nelle prove contro il tempo è riuscito a fare valere la sua caratura tecnica lungo i 12,2 km nelle strade di Valladolid, spingendo lungo rapporti su un percorso pianeggiante perfettamente adatto alle sue caratteristiche e dove è riuscito a fare valere le doti di passista.

Si tratta del 36mo successo in carriera da professionista per il piemontese, che in questa stagione aveva prevalso sempre nella sfida contro le lancette nella prima tappa della Tirreno-Adriatico e ai Campionati Nazionali. Seconda stoccata alla Vuelta dopo quella nella cronometro del 2023, a cui si accompagnano sette trionfi al Giro d’Italia, mentre manca ancora la gioia al Tour de France.

Il risultato è rimarchevole dal punto di vista agonistico e sportivo, ma quanti soldi ha guadagnato Filippo Ganna per la vittoria nella cronometro individuale della Vuelta? Il successo di tappa in un Grande Giro viene premiato con un assegno di importo pari a 11.000 euro, che poi solitamente viene suddiviso con il resto della squadra in base ad accordi pregressi.

QUANTI SOLDI GUADAGNA GANNA CON LA VITTORIA DI TAPPA ALLA VUELTA?

11.000 euro.