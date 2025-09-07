Mondiali volleyPallavoloSport in tv
Su che canale vedere Italia-Turchia di volley femminile oggi in tv: orario finale Mondiali 2025, programma in chiaro, streaming
A Bangkok, in Thailandia, i Mondiali senior 2025 di volley femminile quest’oggi vedranno disputarsi la finale: l’Italia affronterà la Turchia nel secondo match della giornata odierna, previsto alle ore 14.30 italiane. Prima si affronteranno Giappone e Brasile per il terzo gradino del podio.
La finale dei Mondiali senior 2025 di volley femminile sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1 HD ed in diretta streaming su Rai Play, DAZN e VBTV, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della partita, che vedrà l’Italia tentare l’assalto al secondo titolo iridato.
CALENDARIO MONDIALI VOLLEY FEMMINILE 2025
Finale – Domenica 7 settembre – Bangkok (Thailandia)
Ore 14.30 italiane: Italia-Turchia
PROGRAMMA MONDIALI VOLLEY FEMMINILE 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: Rai 1 HD.
Diretta streaming: Rai Play, DAZN, VBTV.
Diretta live testuale: OA Sport.